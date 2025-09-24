Sörivók, figyelem! Oktoberfest zajlik Budapesten is

A sörgyártás szinte egyidős az emberiséggel. A sörkészítés legrégibb írásos bizonyítéka, a Blau-táblák Mezopotámiából, melyek az időszámításunk előtti 3. évezredből származnak. Ma pedig már számtalan módon ünnepeljük ezt a töretlen népszerűségnek örvendő nedűt.

Az Oktoberfest hangulata Budapesten is megigézi a sör rajongóit. Fotó: Unsplash (illusztráció)

Nem csak Németországban, Budapesten is ünnepelhetjük az Oktoberfestet és a sört

Szeptember 19. és október 3. között a Spíler Bierartenben nemcsak az Oktoberfest-élménybe, hanem annak a legmenőbb, Spíler-féle verziójába kóstolhatunk bele: eredeti müncheni sörök, sós perec és ropogós kolbász kerül az asztalra, hogy garantált legyen a fesztiválhangulat. Nem kell Münchenig menni, a Budai Várban csapra verhetjük az őszt, hideg sörrel és bajor klasszikusokkal.

Az első magyar vértanú napja a mai

Szent Gellért István király szolgálatában Imre herceg nevelője és a csanádi püspökség megszervezője volt. Velencében született 980 körül, 5 éves korában súlyosan megbetegedett, ezért szülei a San Giorgio-sziget monostorába vitték. 1020 táján érkezett Magyarországra, a pécsi Mór püspökhöz, akivel Székesfehérvárra ment. A királyi udvarban Gellértnek látomása volt, amelyben egy hegy sziklái között holtan látta meg önmagát. 1046-ban a Tiszántúlon Péter király uralma ellen a békési Vata vezetésével lázadás tört ki a pogányság visszaállításáért. Szeptemberben Gellért püspöktársaival Székesfehérvárról Budára tartott, hogy fogadja a számkivetettségből visszatérő Vazul-fiakat. Szeptember 23-án este megjövendölte, hogy az volt az utolsó vacsorájuk, majd másnap megjövendölte vértanúságukat is. Másnap a pesti révhez közel egy lázadó pogány csapat elfogta és megölte őket. Gellértet taligára tették, és a Kelenhegyről, a mai Gellérthegyről a mélybe taszították, "mellét dárdával átütötték, ezután egy sziklához vonszolták, és agyvelejét szétloccsantották". Holttestét először a pesti oldalon, a Boldogságos Szűz templomában temették el, majd Csanádra vitték. Sírjánál csodák és rendkívüli gyógyulások történtek. Szent László király kérelmére 1083-ban szentté avatták.