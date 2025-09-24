Sörivók, figyelem! Oktoberfest zajlik Budapesten is

Már az ókor kezdete előtt, a Kék-Nílus völgyében is készíthettek sört, ezt bizonyítja egy Szudánban kiásott, közel 7000 éves edény. Ebben a sör maradványait mutatták ki.
A sörgyártás szinte egyidős az emberiséggel. A sörkészítés legrégibb írásos bizonyítéka, a Blau-táblák Mezopotámiából, melyek az időszámításunk előtti 3. évezredből származnak. Ma pedig már számtalan módon ünnepeljük ezt a töretlen népszerűségnek örvendő nedűt.
Szeptember 19. és október 3. között a Spíler Bierartenben nemcsak az Oktoberfest-élménybe, hanem annak a legmenőbb, Spíler-féle verziójába kóstolhatunk bele: eredeti müncheni sörök, sós perec és ropogós kolbász kerül az asztalra, hogy garantált legyen a fesztiválhangulat. Nem kell Münchenig menni, a Budai Várban csapra verhetjük az őszt, hideg sörrel és bajor klasszikusokkal.
Szent Gellért István király szolgálatában Imre herceg nevelője és a csanádi püspökség megszervezője volt. Velencében született 980 körül, 5 éves korában súlyosan megbetegedett, ezért szülei a San Giorgio-sziget monostorába vitték. 1020 táján érkezett Magyarországra, a pécsi Mór püspökhöz, akivel Székesfehérvárra ment. A királyi udvarban Gellértnek látomása volt, amelyben egy hegy sziklái között holtan látta meg önmagát. 1046-ban a Tiszántúlon Péter király uralma ellen a békési Vata vezetésével lázadás tört ki a pogányság visszaállításáért. Szeptemberben Gellért püspöktársaival Székesfehérvárról Budára tartott, hogy fogadja a számkivetettségből visszatérő Vazul-fiakat. Szeptember 23-án este megjövendölte, hogy az volt az utolsó vacsorájuk, majd másnap megjövendölte vértanúságukat is. Másnap a pesti révhez közel egy lázadó pogány csapat elfogta és megölte őket. Gellértet taligára tették, és a Kelenhegyről, a mai Gellérthegyről a mélybe taszították, "mellét dárdával átütötték, ezután egy sziklához vonszolták, és agyvelejét szétloccsantották". Holttestét először a pesti oldalon, a Boldogságos Szűz templomában temették el, majd Csanádra vitték. Sírjánál csodák és rendkívüli gyógyulások történtek. Szent László király kérelmére 1083-ban szentté avatták.
1974-ben született, gyermekkorát pedig Szentendrén töltötte. 1981-ben vált ismertté, amikor elénekelte a Vuk című rajzfilm főcímdalát, az eredeti, Maros Gábor által előadott szerzemény nyomán. 2010-ben elindult az X-Faktor című tehetségkutató műsorban. 2011-ben ő énekelte el a DTK-show karácsonyi dalát Pély Barna, Szekeres Adrien és Roy társaságában; a dal 2011 egyik legnépszerűbb karácsonyi dala lett. Geszti Péter ígéretének eleget téve, Kati kiesése után írt egy dalt neki, melynek zenéjét a Rácz Gergő–Rakonczai Viktor páros szerezte. A Szerelem, miért múlsz? hamar népszerű lett a hazai könnyűzenei körökben.
A Bäse és az ArtHungry POP THE WALL pályázata egy olyan alkotó munkáját emeli ki, akinek értékrendje és látásmódja szorosan kapcsolódik a közösség, a sokszínűség és a kreatív önkifejezés szellemiségéhez. A pályázat nyertese Mihalik Nikoletta, aki Paralel című silent bookjának egyik ikonikus illusztrációjával egy teljes falat népesít be a Bäse terében. A szeptember 25-ig látogatható kiállításon a látogatók nemcsak a méretes, egész falat betöltő falgrafikával találkozhatnak, hanem számos további munkán keresztül is bepillanthatnak az alkotó különleges világába.
Az 1963-as egyezmény az USA, Nagy-Britannia és a Szovjetunió között jött létre.
A Budapest Coffee Week alkalmából a város legjobb kávézói, pörkölői és baristái különleges kóstolókkal, workshopokkal, limitált kiadású kávés italokkal és egyedi programokkal várnak szeptember 28-ig. A rendezvényhez több mint 50 fővárosi helyszín csatlakozott – olyan népszerű kávézók várják a vendégeket, mint a Vaj, a Nosh, a Madal, a Strudel Garden, a MiNi Kávézó, a Lion’s Locker, a Budapest Baristas, az Ivy Coffee, a Pine, a Vivina’s Cafe, a Cause, a Kaffer, a Waycup, a Kastner Kommunity, és még sokan mások. A rendezvény célja, hogy új helyek felfedezésére bíztassa az érdeklődőket, és útmutatást nyújtson a város legjobb kávéélményeinek begyűjtéséhez – a specialty kávézók kézműves pörköléseitől a kreatív signature italokig.
A koponyeg.hu szerint szerdán erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, zápor, főleg keleten zivatar. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. Mindössze 15 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
