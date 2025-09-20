Ruszin-Szendi egy erőszakos szélhámos! - mondta el ismét korábbi helyettese

A Mokka műsorának vendégeként is megismételte a korábbi megdöbbentő állításokat.

Bizonyos, hogy valódi lőfegyvert visel Ruszin-Szendi Romulusz – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Pintér Ferenc, az egykori vezérkari főnök helyettese, aki azt is nagy biztossággal meg tudja állapítani, hogy a Tisza tanácsadója egy Glock típusú pisztolyt visel a ruhája alatt. Hangsúlyozta: egy rendesen kiképzett katona sosem hordana önvédelmi maroklőfegyvert nyilvános tömegrendezvényen.

„Egy valóban kiképzett rendvédelmi vagy katonai személy sosem hordana önvédelmi maroklőfegyvert nyilvános tömegrendezvényre!” – írta Pintér Ferenc alezredes egy friss Facebook-bejegyzésében arra reagálva, hogy a Tisza Párt mögé besorolt Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelent meg Magyar Péterék fórumán.

Vajon milyen életellenes támadástól tart a volt vezérkarfőnök? Kitől vagy kiktől számít támadásra? Mi az dolog a múltjában, ami miatt nyilvánosan önvédelmi maroklőfegyverrel jár a hívei közé és a sarki közértbe? – tette fel a kérdéseit Pintér, aki annak idején Ruszin-Szendi helyettese volt.

Az alezredes kitért arra is, hogy mivel hazánkban jelenleg még a veszélyes bűnözőket üldöző rendőrnyomozók sem kaphatnak önvédelmi fegyverre engedélyt, Ruszin-Szendi soron kívül intézhette el magának az engedélyt.

Noha a nyilvánosságra került felvételeken egy fegyvernek látszó tárgy rajzolódik ki egyértelműen az egykori vezérkari főnök ruhája alatt, úgy tűnik, hogy Pintér Ferencnek bennfentes információi is vannak.

Mint írta: „Gondolom, jól jött a névre gravírozott Glock 17 Gen 4-es vagy 5-ös.”Azt is hozzátette, hogy egy ilyen eszköz viselése civilként akár személyiségi problémákat is felvethet. A Magyar Nemzet megkeresésére az alezredes megerősítette, hogy nem a hasra ütve nevezte meg a Ruszin-Szendi övén csüngő fegyver típusát.

– A markolatnak a ruhán keresztül megmutatkozó íve és a cső alakja alapján 95 százalékos pontossággal ki tudom jelenteni, hogy a bejegyzésemben említett Glock típusról van szó – húzta alá a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Pintér.

Hozzátette: bizonyos abban, hogy nem gáz- vagy riasztófegyvert hord az oldalán az egykori vezérkari főnök.