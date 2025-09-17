Jobb, ha előbb mész a reptérre, ha ezt a négy betűt látod a beszállókártyádon

A legtöbb reptérre induló utasban van egyfajta izgatottság amiatt, hogy minden rendben menjen és időben elérjék a repülőgépet. Ám azt az emberek többsége nem tudja, hogy a biztonsági ellenőrzés még a biztonsági kapus átvizsgálás előtt megtörténik és sokszor már a beszállókártyán jelzik a reptéri dolgozók, hogy az Egyesült Államokból induló vagy oda érkező utasnál alaposabb személyi átvizsgálást kérnek. Ezt pedig négy betűvel, egy rejtélyes kóddal jelölik, ami nem más, mint az SSSS (Secondary Security Screening Selection) vagyis másodlagos biztonsági ellenőrzésre kijelölt személy.

Ha megjelenik a reptéren az SSSS kód a beszállókártyádon, jobb ha felkészülsz: alaposan átvizsgálnak! (Fotó: Pexels / Pexels)

Egy ilyen SSSS általában 15-20 perccel hosszabbítja meg a biztonsági folyamatot, amely során az utasnak teljesen átkutatják a csomagját, letesztelik a tárgyait, az elektronikai eszközeiket be kell kapcsolják, ezzel bizonyítva, hogy azok valóban működnek. Fontos: a SSSS-t kapott személy nem valószínű, hogy rosszban sántikál.

Titok, mi alapján választják ki azokat az utasokat, akik ezt a jelölést kapják a reptéren

Egyesek úgy vélik, hogy az SSSS tényezők közé tartozhatnak az utolsó pillanatban vett egyirányú jegyek, a szokatlan útvonalak vagy a magas kockázatúnak tartott országokból induló járatok. De akadt az interneten olyan is, aki elárulta, ő minden alkalommal, amikor még kiskorúként egyedül repült, ilyen besorolást kapott. Egy biztos: a Közlekedésbiztonsági Hatóság (TSA) nem árulja el, mi alapján választják ki azokat az utasokat, akik ezt a jelölést kapják a reptéren – írja az UNILAD.