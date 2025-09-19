Blaha Lujza téren akcióban a rendőrök: Két hét alatt 43 elfogás

A rendőrök éjjel-nappal gyalogos járőrszolgálatot látnak el, jogsértés estén azonnal intézkednek, és bárki fordulhat hozzájuk, kérhet segítséget.
A rendészeti helyzetet értékelve, valamint a lakossági panaszokra reagálva szeptember 5-e óta a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság a BRFK Közrendvédelmi Főosztály és a Készenléti Rendőrség járőreivel megerősítve megemelt jelenléttel biztosítja a Blaha Lujza tér és környékének biztonságát.
Az elmúlt két hétben a Blaha Lujza téren, illetve Józsefváros további frekventált közterületein 724 embert igazoltattak, 43 embert elfogtak: négyet bűncselekmény, tízet szabálysértés miatt köröztek, 28-at bűncselekmény elkövetésén értek tetten, egyet pedig azért, mert megszegte a bűnügyi felügyelet szabályait. Ezen kívül hat embert bűncselekmény gyanúja miatt, kettőt szabálysértésért állítottak elő, megtaláltak két eltűntként körözött személyt, egy rászorulóhoz pedig mentőt hívtak. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúja miatt 21 ember ellen indult büntetőeljárás, köztük három terjesztővel szemben - írja a police.hu
A Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki bűncselekményre utaló körülményt észlel, hívja haladéktalanul a 112-t, vagy forduljon a közterületen szolgálatot teljesítő rendőrökhöz!
A kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről a Telefontanú 06-80-555-111 éjjel-nappal, akár névtelenül is hívható telefonszámán is lehet bejelentést tenni.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.