Blaha Lujza téren akcióban a rendőrök: Két hét alatt 43 elfogás

A rendészeti helyzetet értékelve, valamint a lakossági panaszokra reagálva szeptember 5-e óta a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság a BRFK Közrendvédelmi Főosztály és a Készenléti Rendőrség járőreivel megerősítve megemelt jelenléttel biztosítja a Blaha Lujza tér és környékének biztonságát.

A rendőrök éjjel-nappal dolgoznak a Blahán Fotó: Gé / Illusztráció

A rendőrökhöz bárki fordulhat segítségért

Az elmúlt két hétben a Blaha Lujza téren, illetve Józsefváros további frekventált közterületein 724 embert igazoltattak, 43 embert elfogtak: négyet bűncselekmény, tízet szabálysértés miatt köröztek, 28-at bűncselekmény elkövetésén értek tetten, egyet pedig azért, mert megszegte a bűnügyi felügyelet szabályait. Ezen kívül hat embert bűncselekmény gyanúja miatt, kettőt szabálysértésért állítottak elő, megtaláltak két eltűntként körözött személyt, egy rászorulóhoz pedig mentőt hívtak. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúja miatt 21 ember ellen indult büntetőeljárás, köztük három terjesztővel szemben - írja a police.hu

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki bűncselekményre utaló körülményt észlel, hívja haladéktalanul a 112-t, vagy forduljon a közterületen szolgálatot teljesítő rendőrökhöz!