Halála után a pokolban ébredt – hátborzongató beszámoló a túlvilágról

A pokolba került halála után - állítja Bryan W. Melvin, aki 22-évesen egy fertőzés következtében rövid időre halott volt. Amit akkor tapasztalt, egy életre megváltoztatta a véleményét a vallásról és a túlvilágról.

Pokoli élmény a kereszténység kigúnyolásáért

Az egykori ateista férfi azt állítja, hogy négy órán át halott volt, és a poklot tapasztalta meg. Bryan W. Melvin 22 évesen halt meg kolerafertőzés következtében Arizonában, miután szennyezett vizet ivott. Kórházba kerülése előtt olyan rosszul lett, hogy egyedül maradva ágyba zuhant – és ekkor kezdődött rendkívüli élménye - olvasható a Daily Mail cikkében.

Elmondása szerint testéből kiemelkedve először fény és gyönyörű zene felé sodródott, miközben addigi életének pillanatait látta, és Isten segítségét és gondoskodását. De hamarosan ítélet várt rá: minden bűnét szembesítették vele, köztük a kereszténység kigúnyolását. Ekkor – állítása szerint – Jézus Krisztus jelent meg előtte, és közölte vele, hogy helye a kárhozatban van.

Barátai találtak rá

Bryan beszámolója szerint sötét, bűzös, forró alagutakon át egy rémséges helyre került, ahol cellákban kínozták a bűnösöket az életükben elkövetett tetteik szerint. Azt állítja, látta Hitlert is, aki lángok közt égett. A hely szaga elviselhetetlen volt, mindenhol nyomorúság és mentális gyötrelem uralkodott. Úgy érezte, ez lesz örök otthona, és semmi reménye nincs a szabadulásra. Mégis, amikor már beletörődött sorsába, hirtelen Jézus megjelent mögötte, karjain a keresztre feszítés sebeit hordozva. Elmondása szerint kiemelte őt a szenvedés helyéről, és visszavezette a fekete ürességen át, majd Bryan a testébe zuhant vissza. Barátai később találtak rá, jéghidegen, merevedés jeleivel, de a kórházban sikerült megmenteni.

Bryan úgy véli, az élményt azért kapta, hogy figyelmeztesse az embereket. Bár évekkel később voltak visszaesései, végül teljesen az evangéliumi hit útját választotta, és életét annak szenteli, hogy tanúságot tegyen. 2005-ben könyvet írt „A Land Unknown: Hell's Dominion” címmel, ma pedig templomokban és imacsoportokban beszél átéltekről. Mint mondja: