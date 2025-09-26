Különleges eseménynek ad otthont a Pénzmúzeum - erre még nem volt példa!

Különleges eseménynek ad otthont Budapest szeptember 25-27. között. Soha nem volt még példa arra, hogy egyszerre láthassuk vendégül a magyar fővárosban Európa közgyűjteményeinek kiválóságait. A múzeumi világ egyik legnagyobb rendezvényének társszervezője a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont. Az egyik leglátogatottabb hazai közgyűjtemény tavaly – elsőként Magyarországon – elnyerte az European Museum Academy által adományozott DASA-díjat. Ennek köszönhetően tartják most Budapesten az európai múzeumi vezetők idei csúcstalálkozóját, az European Museum Academy Konferencia és Díjátadó rendezvényét.

A Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont épülete a Széll Kálmán téren (Fotó: Pénzmúzeum)

Magyarország első alkalommal ad otthont az Európai Múzeumi Akadémia éves konferenciájának és díjátadójának, ami azt jelenti, hogy a nemzetközi múzeumi világ egyik legrangosabb rendezvénye Budapesten zajlik. Az Európai Múzeumi Akadémia (EMA) éves konferenciáját és díjátadóját első alkalommal rendezik Magyarországon, miután az EMA fődíját korábban a Magyar Pénzmúzeum nyerte el.

Az EMA fődíját korábban a Magyar Pénzmúzeum nyerte el. (Fotó: Horvath Andras)

Társszervező a Pénzmúzeum

A rangos eseményre – melynek társszervezője a Magyar Pénzmúzeum - több mint 25 országból érkeznek múzeumi vezetők és szakemberek. A háromnapos tanácskozáson a nemzetközi zsűri dönt a Heritage in Motion, a DASA, a Luigi Micheletti és az Art Museum kategóriák győzteseiről.

Magyarország, mint házigazda, a konferencián kiemelt figyelmet kap: a hazai múzeumok bemutathatják legfrissebb eredményeiket és együttműködési lehetőségeket építhetnek ki európai társaikkal.

Az Európai Múzeumi Akadémia alapvető küldetése, hogy a múzeumok ne pusztán gyűjteménykezelőként működjenek, hanem egyfajta társadalmi szereplőként: fórumok, kreatív és tudományos viták helyszínei legyenek, ahol a kulturális párbeszéd, a közösségi kohézió és az oktatás is fontos szerepet játszik.