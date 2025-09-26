RETRO RÁDIÓ

Különleges eseménynek ad otthont a Pénzmúzeum - erre még nem volt példa!

Az European Museum Academy (EMA) nálunk tartja idei konferenciáját és a nemzetközi díjátadó gálát. A Pénzmúzeum lesz a házigazda.

Megosztás
Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2025.09.26. 17:10
European Museum Academy Konferencia és Díjátadó Pénzmúzeum és Látogatóközpont EMA Budapest

Különleges eseménynek ad otthont Budapest szeptember 25-27. között. Soha nem volt még példa arra, hogy egyszerre láthassuk vendégül a magyar fővárosban Európa közgyűjteményeinek kiválóságait. A múzeumi világ egyik legnagyobb rendezvényének társszervezője a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont. Az egyik leglátogatottabb hazai közgyűjtemény tavaly – elsőként Magyarországon – elnyerte az European Museum Academy által adományozott DASA-díjat. Ennek köszönhetően tartják most Budapesten az európai múzeumi vezetők idei csúcstalálkozóját, az European Museum Academy Konferencia és Díjátadó rendezvényét.

A Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont épülete
A Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont épülete a Széll Kálmán téren (Fotó: Pénzmúzeum)

Magyarország első alkalommal ad otthont az Európai Múzeumi Akadémia éves konferenciájának és díjátadójának, ami azt jelenti, hogy a nemzetközi múzeumi világ egyik legrangosabb rendezvénye Budapesten zajlik. Az Európai Múzeumi Akadémia (EMA) éves konferenciáját és díjátadóját első alkalommal rendezik Magyarországon, miután az EMA fődíját korábban a Magyar Pénzmúzeum nyerte el.

Az EMA fődíját korábban a Magyar Pénzmúzeum nyerte el. (Fotó: Horvath Andras)

Társszervező a Pénzmúzeum

A rangos eseményre – melynek társszervezője a Magyar Pénzmúzeum - több mint 25 országból érkeznek múzeumi vezetők és szakemberek. A háromnapos tanácskozáson a nemzetközi zsűri dönt a Heritage in Motion, a DASA, a Luigi Micheletti és az Art Museum kategóriák győzteseiről.

Magyarország, mint házigazda, a konferencián kiemelt figyelmet kap: a hazai múzeumok bemutathatják legfrissebb eredményeiket és együttműködési lehetőségeket építhetnek ki európai társaikkal.

Az Európai Múzeumi Akadémia alapvető küldetése, hogy a múzeumok ne pusztán gyűjteménykezelőként működjenek, hanem egyfajta társadalmi szereplőként: fórumok, kreatív és tudományos viták helyszínei legyenek, ahol a kulturális párbeszéd, a közösségi kohézió és az oktatás is fontos szerepet játszik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu