RETRO RÁDIÓ

Kocsis Máté: Hogy tessék?

Elképesztő videó került ki Magyar Péterről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.22. 13:26
Kocsis Máté bors Magyar Péter

Megdöbbentő videót osztott meg Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán hétfőn. A felvételen Magyar Péter látható és hallható...

Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Kocsis Máté
Fotó: MW

„Most rengeteg hiteles ember lesz, és velük összefogva tudunk majd átmenni a propaganda falán. Ők olyan háziorvosok, olyan bírók, olyan közgazdászok, olyan vállalkozók, olyan tanárok, olyan buszsofőrök lesznek...” – mondja Magyar Péter a Kocsis Máté által megosztott videóban.

A bírókról tett kijelentése különösen „érdekes” annak tükrében, hogy a Magyar Péter betiltatná a Bors Tisza Párt megszorító csomagját leleplező különszámát. S ahogy arról a Magyar Nemzet ír: ennek kapcsán felmerült annaka  gyanúja, hogy az eljáró bíró Tisza-szimpatizáns.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu