Kocsis Máté: Hogy tessék?

Megdöbbentő videót osztott meg Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán hétfőn. A felvételen Magyar Péter látható és hallható...

Fotó: MW

„Most rengeteg hiteles ember lesz, és velük összefogva tudunk majd átmenni a propaganda falán. Ők olyan háziorvosok, olyan bírók, olyan közgazdászok, olyan vállalkozók, olyan tanárok, olyan buszsofőrök lesznek...” – mondja Magyar Péter a Kocsis Máté által megosztott videóban.

A bírókról tett kijelentése különösen „érdekes” annak tükrében, hogy a Magyar Péter betiltatná a Bors Tisza Párt megszorító csomagját leleplező különszámát. S ahogy arról a Magyar Nemzet ír: ennek kapcsán felmerült annaka gyanúja, hogy az eljáró bíró Tisza-szimpatizáns.