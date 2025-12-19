Kocsis Máté üzent Magyar Péternek: „Formában van a kis hazudós”

Kocsis Máté, a Fidesz-frakcióvezetője friss bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben kiállt a Bors betiltása ellen, amely a Tisza Párt megszorító csomagját mutatja be.

Kocsis Máté Fotó: MW

Formában van a kis hazudós: az újságírók bebörtönzésének terve után, most már a neki nem tetsző lapokat is betiltatná. De miért akar a politikában dolgozni egy olyan ember, aki nemhogy a kritikát, de még a tényeket sem bírja elviselni, ha az rá nézve kellemetlen

- kezdte a posztját Kocsis Máté, majd így folytatta:

„Magyar Péter azonnal korlátozná a szólásszabadságot, ha róla van szó. Miután nemrég pert vesztett az index ellen a Tisza megszorító csomagja kapcsán, fogta magát és durván megfenyegette a bíróságot, amit a “függetlenségére” máskor oly érzékeny Fővárosi Törvényszék csak elkent egy semmitmondó közleménnyel. Be is ért a fenyegetések gyümölcse, hiszen a Bors különszámát, mely a Tosza Párt megszorító csomagját mutatja be, (és amelynek tartalma korábban már megjárta más ügyben a bírói fórumot) ma betiltatták.”

Micsoda véletlen, hogy a Magyar Péterék megszorító csomagját bemutató újság ellen pont egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található nőével. Meccsoda véletlen! Nem az lenne a minimum, hogy ilyenkor másik bíróra bízzák az ügyet? Vagy esetleg Magyar Péter kedves édesanyukája, a bírói szervezet egyik korábbi vezetője “intézkedett” megint? Szó, mi szó, a kis nárci nem bírja, ha kellemetlen helyzetbe hozzák a gazdasági programírói: letiltja őket a nyilatkozatokról, mindenkinek kussolnia kell, és mindenkit letagad, ha érdeke úgy kívánja - sose látta, nem ismeri, bla-bla-bla. Mint a régi viccben: most neked higgyünk, Magyar Péter, vagy a szemünknek? Már fenyegetésekkel újságokat is eltöröltetne, gondolom a sajtószabadság nevében, de mostanra az ország gondolkodó része (tehát többsége) tudja, hogy egy szavát sem lehet elhinni a kis hazudós bohócnak, és mivel egyre idegesebb, az eszközökben sem válogat. Nem lesz olyan egyszerű az igazság útjába állnia, mint amilyennek képzeli. Még 114 nap, és felkenődik a falra!

- zárta a bejegyzését a Fidesz-frakcióvezetője.