„A férjem a pénzemet akarja!” – Pénzéhes társ akarta lenullázni a feleség megtakarítását

Egy nő arról számolt be, hogy hosszú házassága után férje nagyobb hozzájárulást várna a közös kiadásokhoz. A vita középpontjában a nyugdíj és a pénz igazságos elosztása áll.
Egy nő arról írt tanácsot kérve a New York Post szakértőjétől, hogy 19 éve él második férjével, Jackkel, és most pénzügyi feszültség alakult ki közöttük. A gyerekeik már felnőttek. Amikor megismerkedtek, a nő saját vállalkozást vezetett, Jack pedig már nyugdíjban volt. A férfinak számos egészségügyi problémája és orvosi beavatkozása volt, és a nő mindig biztosította számára az egészségbiztosítást, valamint mellette állt támogatóként. A pár külön bankszámlát vezet, és van egy közös háztartási számlájuk, amelyhez mindketten egyenlő arányban járulnak hozzá. Jack több betéttel és alapokkal rendelkezik, amelyeket ő maga kezel, és ezek a pénzek nincsenek összekeverve. A nő soha nem kért tőle pénzt, és mindig hozzájárult a közös kiadásokhoz.
A feleség továbbra is teljes munkaidőben dolgozik, és nemrég kezdte el kapni a társadalombiztosítási járandóságát, amelyet a nyugdíjára tesz félre, mivel nem számít arra, hogy Jack pénzéből részesülni fog, bár lehetséges, hogy kap majd. Úgy érzi, előrelátóan kell gondoskodnia a saját jövőjéről. Jack most, látva a megnövekedett jövedelmet, azt szeretné, ha a nő a fizetéséből nagyobb részt tenne a közös számlára. A feleség ezt nem tartja igazságosnak vagy indokoltnak, különösen azért, mert a férfi egészségi állapota miatt a legtöbb házimunkát és kerti feladatot is ő végzi.
A tanácsadó szerint a házasság leírása inkább üzleti kapcsolatra, mint partnerségre hasonlít. Ha a nő szerepel a férj végrendeletében, fontos lenne tudnia annak részleteit. Mivel nem ismeri a pontos pénzügyi terveket, és később szüksége lehet a megtakarításaira, azt javasolja, hogy mindenképp beszéljen pénzügyi tanácsadóval, mielőtt a nyugdíjra félretett pénzéből többet helyezne a közös számlára.
