Orbán Viktor: Amíg mi vagyunk kormányon Magyarország a béke szigete marad

A közösségi oldalán közölte a részleteket.
Orbán Viktor a legújabb posztjában arról ír, hogy hazánk előtt két lehetséges út áll, mivel vagy a saját utunkat járjuk, vagy a brüsszelit.
Magyarország előtt két lehetséges út áll. Vagy a saját utunkat fogjuk járni, vagy a brüsszeli utat. Amíg mi vagyunk kormányon Magyarország a béke szigete marad, és nem adja át a szuverenitását Brüsszelnek
- olvasható Orbán Viktor bejegyzésében, akinek az ehhez tartozó videóját alább tudod megtekinteni:
