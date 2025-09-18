Orbán Viktor: Amíg mi vagyunk kormányon Magyarország a béke szigete marad

Orbán Viktor a legújabb posztjában arról ír, hogy hazánk előtt két lehetséges út áll, mivel vagy a saját utunkat járjuk, vagy a brüsszelit.

Orbán Viktor Fotó: Csudai Sándor / MW archív

Magyarország előtt két lehetséges út áll. Vagy a saját utunkat fogjuk járni, vagy a brüsszeli utat. Amíg mi vagyunk kormányon Magyarország a béke szigete marad, és nem adja át a szuverenitását Brüsszelnek

- olvasható Orbán Viktor bejegyzésében, akinek az ehhez tartozó videóját alább tudod megtekinteni: