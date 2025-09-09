RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom. Tessék választani!

Orbán Viktor bemutatta a Tisza Párt "balhépolitikáját".

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.09. 08:31
Orbán Viktor Magyar Péter kakaskodás

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben bemutatja a Tisza Párt "balhépolitikáját" – kezdve azzal, mikor Magyar Péter rácsukta a kocsi ajtaját egy riporter kezére, egészen odáig, hogy Ruszin-Szendi Romulusz menet közben lökdösni kezdett egy riportert.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor / Fotó: NurPhoto via AFP

Kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom. Tessék választani! 🐓🐓🙄

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu