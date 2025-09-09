Orbán Viktor: Kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom. Tessék választani!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben bemutatja a Tisza Párt "balhépolitikáját" – kezdve azzal, mikor Magyar Péter rácsukta a kocsi ajtaját egy riporter kezére, egészen odáig, hogy Ruszin-Szendi Romulusz menet közben lökdösni kezdett egy riportert.

Orbán Viktor / Fotó: NurPhoto via AFP

Kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom. Tessék választani! 🐓🐓🙄

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.