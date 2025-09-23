A nyugdíjasokat átverve akarja elterelni a figyelmet Magyar Péter a mentelmi ügyéről

A Ripost írja, hogy kedden dönt az Európai Parlament szakbizottsága Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Kocsis Máté szerint Magyar Péter mindenre képes, hogy elterelje erről az emberek figyelmét. A Fidesz frakcióvezetője azt írta, hogy a Tisza Párt elnöke most ezért éppen a nyugdíjasokat veri át.

Magyar Péter lenézi a nyugdíjasokat, most éppen őket átverve akarja elterelni a figyelmet a mentelmi jogáról Fotó: Polyák Attila/MW

A nyugdíjasokat lenéző Magyar Péter a mai produkciójával csak a mentelmi ügyéről akarta elterelni a figyelmet. Aki bedől neki, az meg is érdemli!

– írta Kocsis a Facebookon, majd hozzátette: abban meg semmi meglepő nincs, hogy Magyar megdicsérte a 2010 előtti gazdasági „eredményeket”, legalább látszik, kik írják a programot.

Azokat ajnározza, akik csődbe vitték az országot. Bravó! Nem szakemberek ezek, csak olyanok, mint az unokázós csalók, akik átverik a nyugdíjasokat

– jelentette ki a frakcióvezető.

Magyar Péter lenézi a nyugdíjasokat

Kocsis Máté egy korábbi posztjában arra is emlékeztette az olvasókat, hogy a Tisza Párt elnöke korábban többször is megalázó módon beszélt az idősekről. Kocsis felvetette a kérdést, hogy vajon mennyire akarhat jót a nyugdíjasoknak az az ember,

aki büdösnek és büdös szájúnak nevezte őket,

aki azt mondta Vogel Evelinnek, hogy rád uszítom a „nyugdíjaskommandómat”,

aki azt üzente az öregeknek, hogy ha elment külföldre az unokájuk, „vegyenek maguknak másikat”,

akinek a programírója a Tisza egyik rendezvényén elmondta, hogy „nem tartja jónak a 13. havi nyugdíjat”,

aki a legbensőbb emberei szerint úgy fogalmazott, hogy nála 40-45 év a felső korhatár, mert nem szereti az időseket,

aki már 11 évvel ezelőtt is a nyugdíj-korhatár megemelése mellett érvelt és a „társadalom koloncainak” tartotta őket,

akinek a gazdasági szakértője a 13. havi nyugdíjjal gúnyolódott, majd szó szerint azt közölte: „mindenféle örömüzenetet össze kell szednie a kormánynak, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászaink akarnak”.

Magyar Pétert bevédi a háborúpárti Brüsszel

Kocsis Máté szerint egyértelmű, hogy Magyar Pétert nem áldozza fel Brüsszel.