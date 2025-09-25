100 millió forintot kaptak a gyerekek az MVM-től!

Idén 18. alkalommal rendezték meg a „Legszebb napom” elnevezést viselő MVM Élménynapot, ahol az energetikai cég idén 100 millió forint támogatást nyújtott alapítványoknak és civil szervezeteknek. Az adomány fogyatékkal élő és rászoruló gyermekek gyógyítását, fejlesztését segíti.

MTK Sportpark – MTK kézilabdacsarnok, tele szórakozó gyerekekkel. A 100 milliós adomány jó helyre került az MVM-nek köszönhetően Fotó: Tumbász Hédi/Ripost

Az energetikai cég sportpályányi játékfelülettel, interaktív foglalkozással várta a résztvevő kicsiket és nagyokat, a sérült és hátrányos helyzetű gyerekek számtalan játék által ismerhették meg a Balatont és környékét – írja a Ripost.

Idén a Balatonról szólt a nap Fotó: Tumbász Hédi/Ripost

100 milliós adományt adtak át

A nap fénypontja az a 100 milliós adomány volt, amelyet különböző szervezetek, egészségügyi intézmények pályázat útján nyertek el. A támogatásban részesülő szervezeteket idén először egy fotópályázat útján választották ki, ahová életük meghatározó pillanatait megörökítő fényképeiket küldhették be. Az „Intézményünk mindennapjai” elnevezésű fotópályázattal a cégcsoport az intézmények odaadó munkájára is felhívta a figyelmet. Négy szervezet egyenként 4,2 millió forintot vihetett haza, a többi intézményt és szervezetet 8-8 millióval segítette az MVM Csoport.

A nyertes szervezetek és intézmények képviselői az adománylevéllel Fotó: Tumbász Hédi/Ripost

Az MVM Csoport vezérigazgatója a sajtótájékoztatón azt mondta:

Óriási út, mire minden évben ide eljutunk, sokat készülünk a Legszebb napra

Mátrai Károly vezérigazgató szerint a gyerekek kapni szeretnek, mi felnőttek pedig attól vagyunk boldogok, ha adhatunk Fotó: Tumbász Hédi/Ripost

Az Élménynap a társadalmi felelősségvállalás ünnepe és legszebb pillanata az MVM számára, egy olyan nap, amikor érezzük, hogy amit csinálunk, tényleg számít. 800 gyerek nevetése, közös játék és kíváncsi tekintetek mutatták meg, milyen energia rejlik egy napnyi örömben. De az Élménynap egészen más, mint egy átlagos munkanap, ezért idén is 20 szervezetet támogattunk összesen 100 millió forinttal, munkatársaim közel 100 fős önkéntes csapata pedig segített abban, hogy a program minden perce élmény legyen. Köszönjük a támogatott szervezetek emberfeletti és fáradságot nem kímélő munkáját, akiknek mindennapjaiba idén először saját, szívhez szóló fényképeik által egy pillanatra magunk is bepillanthattunk

– mondta Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója.

Vigyázat, krokodillal vagyok! Fotó: Tumbász Hédi/Ripost

Az elmúlt 20 évben több mint 1,5 milliárd forintot osztott szét az energetikai vállalat segítségképpen a hasonló szervezeteknek, intézményeknek.