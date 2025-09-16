RETRO RÁDIÓ

Veszélyes mogyorókrémet hív vissza a Fogyasztóvédelem

A Törökországból importált terméken nem tüntették fel az allergéneket. Ha ilyen mogyorókrémet vettél, azonnal vidd vissza.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.16. 13:26
termék Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság termékvisszahívás Törökország

Mogyorókrém okoz problémát a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, a terméket visszahívták.

mogyorókrém
Veszélyes mogyorókrémet hív vissza az NKFH Fotó: Pexels

A mogyorókrém Törökországból származik

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden az MTI-vel közölte: Nem jelölt allergének: mogyoró, pisztácia, mandula miatt visszahívták a Gourmet Celebi márkájú mogyorókrémet.

A hatóság közleménye szerint az Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi / Gourmet Celebi nevű mogyorókrém bizonyos fogyasztóknál egészségügyi kockázatot jelenthet. A 300 grammos kiszerelésű, 8681334011195 azonosítószámú terméket vásárlóknak azt javasolják, hogy ne fogyasszák el.

Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF) jelezte, hogy a Törökországból származó mogyorókrémben nem feltüntetett allergéneket – köztük mogyorót, pisztáciát és mandulát – mutattak ki. A termék egy német importőrön keresztül került be Magyarországra.

A közleményben hangsúlyozták: a hatóság azonnal kapcsolatba lépett az érintett forgalmazóval, az Arman Elker Kft.-vel, amely együttműködve haladéktalanul megkezdte a problémás tételek visszahívását. A hatóság nyomon követi a vállalkozás intézkedéseit, valamint a visszagyűjtött áruk további kezelését – legyen szó megsemmisítésről vagy elszállításról.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu