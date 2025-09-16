Veszélyes mogyorókrémet hív vissza a Fogyasztóvédelem

Mogyorókrém okoz problémát a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, a terméket visszahívták.

Veszélyes mogyorókrémet hív vissza az NKFH Fotó: Pexels

A mogyorókrém Törökországból származik

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden az MTI-vel közölte: Nem jelölt allergének: mogyoró, pisztácia, mandula miatt visszahívták a Gourmet Celebi márkájú mogyorókrémet.

A hatóság közleménye szerint az Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi / Gourmet Celebi nevű mogyorókrém bizonyos fogyasztóknál egészségügyi kockázatot jelenthet. A 300 grammos kiszerelésű, 8681334011195 azonosítószámú terméket vásárlóknak azt javasolják, hogy ne fogyasszák el.

Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF) jelezte, hogy a Törökországból származó mogyorókrémben nem feltüntetett allergéneket – köztük mogyorót, pisztáciát és mandulát – mutattak ki. A termék egy német importőrön keresztül került be Magyarországra.

A közleményben hangsúlyozták: a hatóság azonnal kapcsolatba lépett az érintett forgalmazóval, az Arman Elker Kft.-vel, amely együttműködve haladéktalanul megkezdte a problémás tételek visszahívását. A hatóság nyomon követi a vállalkozás intézkedéseit, valamint a visszagyűjtött áruk további kezelését – legyen szó megsemmisítésről vagy elszállításról.