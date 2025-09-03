Lezárták az M0-ás autópályát: durva baleset történt

Szalagkorlátnak hajtott egy személyautó az M0-ás autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán, a halásztelki lehajtó közelében - írja a katasztrófavédelem. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.