Lezárták az M0-ás autópályát: durva baleset történt

A tűzoltók és a mentők a helyszínen.
Szalagkorlátnak hajtott egy személyautó az M0-ás autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán, a halásztelki lehajtó közelében - írja a katasztrófavédelem. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
