Légtérsértés: Romániában is drónincidens történt

NATO-tagállamként jelentett be légtérsértést Románia. Ionut Mosteanu román védelmi miniszter szerint nem egyedi esetről van szó, az orosz drónok támadásai az utóbbi időben egyre gyakoribbá váltak az ország határainak közvetlen közelében.

Légtérsértés történt Romániában (Képünk illusztráció)

Románia hatóságai riasztást adtak ki és a levegőbe küldték az F–16-os vadászgépeket, miután egy feltételezhetően orosz drónt észleltek az ország légterében.

A légtérsértés szombaton történt

A román radarok szombaton vették észre. Észlelésük után F–16-os vadászgépek azonnal felszállási parancsot kaptak.

Közel álltak ahhoz, hogy lelőjék. A drón nagyon alacsonyan repült, egy bizonyos ponton Ukrajna felé vette az irányt. Jelenleg annyit tudunk, hogy a drón elhagyta a légteret és visszatért Ukrajnába

– mondta Mosteanu – írja Magyar Nemzet. Az eset kapcsán Tulcea megye lakosságát is figyelmeztették az esetlegesen lehulló törmelékre.

A légtérsértésre Oana Toiu román külügyminiszter azt mondta, az ENSZ közgyűlése elé kívánja vinni az orosz drónok jelentette provokáció ügyét.