RETRO RÁDIÓ

Lázár János bemutatta, hol rendezik a Digitális Polgári Körök első találkozóját

A műsor 16 órától kezdődik, és a jelek szerint minden készen áll.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.20. 13:00
Lázár János Orbán Viktor Papp László Budapest Sportaréna

Lázár János közlekedési miniszter a Facebookon osztott meg egy videót, amelyben bemutatja az Digitális Polgári Körök első találkozójának helyszínét. A budapesti Papp László Sportarénában 16 órától kezdődik a műsor, aminek végén beszédet mond Orbán Viktor is. 

digitális polgári körök
Lázár János is nagy erőkkel készül a Digitális Polgári Körök délutáni showjára. A háttérben lévő székeket délután négy órakor már több ezer ember fogja elfoglalni

Amint arról beszámoltunk, a szervezők rengeteg meglepetéssel készülnek. Ezt Orbán Viktor is megerősítette, a közösségi oldalain posztolt bejegyzésekből eddig az derült ki, hogy "az állatok új királyai, a zebrák is ott lesznek szombaton a Papp László Sportarénában."

 A kormányfő azt is elárulta, hogy a nézők és a szervezők Lázárinfó Extrára is számíthatnak szombaton.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.

Így néz ki a helyszín

A budapesti Papp László Sportaréna ad otthon az első Digitális Polgári Kör eseménynek, ahova sok ezer ember látogat majd el személyesen is. A rendezvény óriási előkészületeket igényelt, Lázár János pedig a kezdés előtt pár órával bemutatta, hogy miként is néz majd ki pontosan a helyszín.

 A program részeként beszédek, zenei produkciók és csaknem negyven kiállítóval rendezett expó várja a résztvevőket. A színpadon többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal. A szombati rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu