Kocsis Máté: Újabb Tisza-alelnök szólta el magát

Radnai Márk elárulta: a Tisza új applikációját Amerikában fejlesztik. Kocsis Máté szerint a DatAdat újra csőre van töltve.
Radnai Márk épp a Tisza-adó miatt készült applikációt mutatta be, amely során sikerült elejtenie egy megjegyzést, hogy az alkalmazást Amerikában fejlesztik. A történelem ismétli önmagát: adománygyűjtő ládikák most már a robotkutyán, a DatAdat csőre töltve – írta Facebook-videójához az eset kapcsán Kocsis Máté.
– Először is, szeretném bemutatni, hogy hogy működik az alkalmazás, elérhető asztali számítógépen is és telefonon is, az App Store-ból és a Google Playből letölthető. Amennyiben még nem letölthető, akkor 1-2 órán belül az lesz, mert, Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta
– hangzott el Radnaitól a felvételen.
