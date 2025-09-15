RETRO RÁDIÓ

Kocsis Máté: Újabb Tisza-alelnök szólta el magát

Radnai Márk elárulta: a Tisza új applikációját Amerikában fejlesztik. Kocsis Máté szerint a DatAdat újra csőre van töltve.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.15. 13:24
Radnai Márk épp a Tisza-adó miatt készült applikációt mutatta be, amely során sikerült elejtenie egy megjegyzést, hogy az alkalmazást Amerikában fejlesztik. A történelem ismétli önmagát: adománygyűjtő ládikák most már a robotkutyán, a DatAdat csőre töltve – írta Facebook-videójához az eset kapcsán Kocsis Máté. 

Kocsis Máté Radnai Márkról (elől), elszólta magát, a Tisza új applikációját Amerikában fejlesztik

Kocsis Máté: Radnai Márk is elszólta magát

– Először is, szeretném bemutatni, hogy hogy működik az alkalmazás, elérhető asztali számítógépen is és telefonon is, az App Store-ból és a Google Playből letölthető. Amennyiben még nem letölthető, akkor 1-2 órán belül az lesz, mert, Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta

– hangzott el Radnaitól a felvételen.

 

 

 

 

 

