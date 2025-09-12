Most jött: hangos csattanás rázta meg Kispestet, hatalmas baleset történt

Az Ady Endre úton karambolozott két autós.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy egymásba hajtott két személykocsi Budapest tizenkilencedik kerületében, az Ady Endre úton. A megosztott információk szerint mindkét járműben csak annak vezetője utazott. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak, és megszüntetik a forgalmi akadályt.
