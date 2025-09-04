Hazaküldték a kórházból a hatéves kislányt, pár órával később bekövetkezett a felfoghatatlan

A hatéves Shen'iyah Greent hazaengedték a kórházból, miután az orvosok gyomorhurutnak tulajdonították a lázát, a hányását és a légszomját, és megnyugtatták az édesanyját, hogy minden rendben van. Az Észak-Middlesex Egyetemi Kórház orvosai nem ismerték fel, hogy a kislány tünetei egy sokkal komolyabb problémára utalnak, emiatt a gyermek kevesebb mint három órával később elaludt a kocsiban, és többé már sohasem ébredt fel.

Az édesanya, Shanieka, kétségbeesetten próbálta újraéleszteni a lányát, a kiérkező mentők pedig egy órán keresztül küzdöttek érte, de már késő volt.

Mint kiderült, Shen'iyah-nak sarlósejtes vérszegénysége volt: az egész életen át tartó egészségügyi állapotot a holdsarló alakú vörösvértestek jellemzik, amelyek többek közt fájdalmat, vérszegénységet és fokozott fertőzésveszélyt okozhatnak.

Az orvosok azonban nem ismerték fel, hogy a kislány tünetei a sarlósejtes vérszegénység szövődményei voltak, amikor még 2019-ben az édesanyja bevitte őt a kórházba. A gyermek halálának okát lép-elzáródásként határozták meg, ami a sarlósejtes vérszegénység ritka, de elismert szövődménye , és olyankor fordul elő, amikor nagyszámú sarló alakú vörösvérsejt gyűlik össze a lépben. Egy, a hónap elején lefolytatott vizsgálatban megállapították, hogy az Észak-Middlesex Kórház hanyagsága nagyban hozzájárult Shen'iyah halálához.

Shen'iyah sarlósejtes vérszegénységben szenvedett, ami azt jelentette, hogy speciális protokollok szerint kellett volna kezelniük: ez nem történt meg, ennek pedig ő fizette meg a végső árát

- mondta el az édesanya, a négygyermekes Shanieka, hozzátéve, a családjuk teljesen összetört a kislány elvesztését követően, és a mai napig nehezen birkóznak meg a halála körülményeivel.

A halála teljes mértékben elkerülhető lett volna. Csak hatéves volt, és sokkal jobbat érdemelt volna annál, mint hogy hazaküldjék meghalni

- tette hozzá Shanieka.

A kislány halála elkerülhető lett volna

Az Észak-Middlesex Kórházról készült jelentés kiemelte, hogy Shen'iyah megfigyelései nem voltak teljesen a normál tartományon belül, és további információkra lett volna szükség a kórházból való elbocsátása előtt. Az észak- londoni halottkém bíróságán lefolytatott vizsgálat során elhangzott, hogy a kórház orvosai nem vettek vérmintát, amikor Shen'iyah a sürgősségire került, nem dokumentálták a kislány hasi fájdalmának okát, és nem vették fel a kórházba. Arra a következtetésre jutottak, hogy ezek a hibák hanyagságnak minősülnek.

Szeretnénk kifejezni legmélyebb részvétünket Shen'iyah Green családjának, és azt, mennyire sajnáljuk, ami vele történt, miután kiengedték a kórházból. Sheni'yah 2019-es halálát követően teljes körű vizsgálatot végeztünk, és azóta számos fejlesztést vezettünk be a sarlósejtes betegségben szenvedő gyermekek ellátásában. Ez magában foglalja annak biztosítását, hogy minden beteg teljes vérkép vizsgálatot és megfigyelést kapjon, mielőtt hazaengednék

- mondta el a Royal Free London NHS Foundation Trust (a londoni Nemzeti Egészségügyi Szolgálat alapítványa) szóvivője, a The Sun beszámolója szerint.