„Első kerekein kiálló szögek lehettek”: kamion szorított le egy autóst Budapesten, totálkáros lett a kocsi

Hatalmas csattanás és lökés – ezt érezte Horváth Mirtill és barátnője péntek (09.05.) délután 13:45 perckor, amikor egy kamionos oldalról megpróbálta őket leszorítani az útról. A 18 éves lány a Veres Péter útról akart a Hősök fasorára kanyarodni, amikor a fehér kamion az első kerekével nekiment Mirtill autójának, aminek az ajtaját ezzel a lendülettel át is szúrta.

Kamion szorított le az útról a két fiatal lányt

Hatalmas lökést éreztünk, leesett a tükröm, kilyukadt az ajtóm és beindult az ablaktörlőm

– kezdte a történetét Horváth Mirtill. "A barátnőm és én is halálra rémültünk! Éppen igyekeztünk vissza a suliba keringőpróbára, amikor a kamion oldalról nekünk jött és elkezdett letolni az útról. A Veres Péter útról bekanyarodva a Hősök Fasorára, tolt le az útról, úgy hogy jött át a sávomba."

Kilyukadt a kocsi ajtaja Fotó: olvasói

Mirtill elmondása szerint elképzelhetetlen, hogy a kamionos nem látta őket és nem érzékelte, hogy a kerekeivel konkrétan az ő kocsijában van.

Nagyon megijedtünk, a kamion kereke szó szerint átszúrta az ajtómat!

- mesélte tovább a lány.

A kamion tovább hajtott Fotó: olvasói

A rendőrök és a szerelők azt mondták, hogy totálkár az autóm. Én azonnal félre álltam, míg a kamion elhajtott. Szeretném azt hinni, hogy ezt nem direkt csinálta, de képtelenség, hogy nem vett észre minket! Az első kerekein szögek lehettek, mivel olyan a kár nyoma, ezt a helyszínelés során mondták. Sajnos a sokk hatása miatt nem figyeltük meg alaposan az okozó járművet, így a rendszámot nem tudtuk megjegyezni

A lányoknak sikerült beszereznie kamerafelvételeket is, így arra kérnek mindenkit, aki látta a balesetet az jelentkezzen!

A feljelentést természetesen megtettük és reméljük, hogy a kamionos saját magától fog jelentkezni, ugyanis ezt nem hagyjuk annyiban!

- zárta a beszámolóját Mirtill.