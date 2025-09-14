„Első kerekein kiálló szögek lehettek”: kamion szorított le egy autóst Budapesten, totálkáros lett a kocsi

Horváth Mirtill és barátnője épp az iskolába igyekezett vissza keringőpróbára, amikor baleset érte őket. Út közben egy kamionos melléjük ért, majd elkezdte őket leszorítani. A kerekein szögek lehettek, ugyanis a fiatal lány autójában óriási károk keletkeztek. A kamionos elmenekült a helyszínről.
Hatalmas csattanás és lökés – ezt érezte Horváth Mirtill és barátnője péntek (09.05.) délután 13:45 perckor, amikor egy kamionos oldalról megpróbálta őket leszorítani az útról. A 18 éves lány a Veres Péter útról akart a Hősök fasorára kanyarodni, amikor a fehér kamion az első kerekével nekiment Mirtill autójának, aminek az ajtaját ezzel a lendülettel át is szúrta.
Hatalmas lökést éreztünk, leesett a tükröm, kilyukadt az ajtóm és beindult az ablaktörlőm
– kezdte a történetét Horváth Mirtill. "A barátnőm és én is halálra rémültünk! Éppen igyekeztünk vissza a suliba keringőpróbára, amikor a kamion oldalról nekünk jött és elkezdett letolni az útról. A Veres Péter útról bekanyarodva a Hősök Fasorára, tolt le az útról, úgy hogy jött át a sávomba."
Mirtill elmondása szerint elképzelhetetlen, hogy a kamionos nem látta őket és nem érzékelte, hogy a kerekeivel konkrétan az ő kocsijában van.
Nagyon megijedtünk, a kamion kereke szó szerint átszúrta az ajtómat!
- mesélte tovább a lány.
A rendőrök és a szerelők azt mondták, hogy totálkár az autóm. Én azonnal félre álltam, míg a kamion elhajtott. Szeretném azt hinni, hogy ezt nem direkt csinálta, de képtelenség, hogy nem vett észre minket! Az első kerekein szögek lehettek, mivel olyan a kár nyoma, ezt a helyszínelés során mondták. Sajnos a sokk hatása miatt nem figyeltük meg alaposan az okozó járművet, így a rendszámot nem tudtuk megjegyezni
A lányoknak sikerült beszereznie kamerafelvételeket is, így arra kérnek mindenkit, aki látta a balesetet az jelentkezzen!
A feljelentést természetesen megtettük és reméljük, hogy a kamionos saját magától fog jelentkezni, ugyanis ezt nem hagyjuk annyiban!
- zárta a beszámolóját Mirtill.
