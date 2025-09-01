Ezekben a csodás épületekben tanulhatnak a diákok – mutatjuk a legszebb hazai iskolákat

Szeptember elesjével megkezdődött az új tanév. Ha kíváncsi vagy a legszebb hazai iskolákra, nézd meg a képgalériánkat!
Szeptember elsejével dübörög az iskolakezdés időszaka. A tanévkezdéssel járó sürgés-forgás, stresszelés és hajsza közepette könnyen elsiklunk a hazai iskolák épületeinek szépsége felett. Ezeket – hazánk legszebb iskoláit – gyűjtöttük össze egy képgalériában!
Számtalan jótanácsot, tippet és trükköt gyűjtöttünk már össze az iskolakezdéssel kapcsolatban azért, hogy ez az akadályokkal teli időszak könnyebb lehessen a tanárok, szülők, de még a diákok számára is. A készülődés közepette, de akár az iskolába járás alatt is könnyen elfeledkezik az ember arról, hogy értékelje a szépséget. Gyerekként az iskoláról a dolgozatíráson vagy felelésen kívül nem sok más jut az eszünkbe. És talán meg lehet szokni egy szép iskolaépület látványát – ha az az emberrel minden nap szembejön. Mégis, számtalan magyarországi iskola rendelkezik lenyűgöző beltérrel vagy mutatós külsővel! Szerencsések azok a diákok, akiknek ezekben az épületekben szólal meg a csengő!
Az alábbi képgalériában hazánk látványos és impozáns általános iskoláit, gimnáziumait és egyetemeit nézheted meg!
