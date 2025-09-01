RETRO RÁDIÓ

Ezekben a csodás épületekben tanulhatnak a diákok – mutatjuk a legszebb hazai iskolákat

Szeptember elesjével megkezdődött az új tanév. Ha kíváncsi vagy a legszebb hazai iskolákra, nézd meg a képgalériánkat!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.01. 20:04
képgaléria legszebb épület Magyarország iskola

Szeptember elsejével dübörög az iskolakezdés időszaka. A tanévkezdéssel járó sürgés-forgás, stresszelés és hajsza közepette könnyen elsiklunk a hazai iskolák épületeinek szépsége felett. Ezeket – hazánk legszebb iskoláit – gyűjtöttük össze egy képgalériában! 

A legszebb iskolák közül az egyik kedvencünk: az organikus stílusban épült Biatorbágyi Általános Iskola.
A legszebb iskolák közül az egyik kedvencünk: az organikus stílusban épült Biatorbágyi Általános Iskola (Fotó: Youtube)

Az iskolákról nem a szépség jut eszünkbe – pedig gyönyörű iskolák vannak hazánkban!

Számtalan jótanácsot, tippet és trükköt gyűjtöttünk már össze az iskolakezdéssel kapcsolatban azért, hogy ez az akadályokkal teli időszak könnyebb lehessen a tanárok, szülők, de még a diákok számára is. A készülődés közepette, de akár az iskolába járás alatt is könnyen elfeledkezik az ember arról, hogy értékelje a szépséget. Gyerekként az iskoláról a dolgozatíráson vagy felelésen kívül nem sok más jut az  eszünkbe. És talán meg lehet szokni egy szép iskolaépület látványát – ha az az emberrel minden nap szembejön. Mégis, számtalan magyarországi iskola rendelkezik lenyűgöző beltérrel vagy mutatós külsővel! Szerencsések azok a diákok, akiknek ezekben az épületekben szólal meg a csengő! 

Az alábbi képgalériában hazánk látványos és impozáns általános iskoláit, gimnáziumait és egyetemeit nézheted meg! 

Képeken a legszebb magyarországi iskolák! - Galéria

fotóma, 14:44

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu