Ezekben a csodás épületekben tanulhatnak a diákok – mutatjuk a legszebb hazai iskolákat

Szeptember elsejével dübörög az iskolakezdés időszaka. A tanévkezdéssel járó sürgés-forgás, stresszelés és hajsza közepette könnyen elsiklunk a hazai iskolák épületeinek szépsége felett. Ezeket – hazánk legszebb iskoláit – gyűjtöttük össze egy képgalériában!

A legszebb iskolák közül az egyik kedvencünk: az organikus stílusban épült Biatorbágyi Általános Iskola (Fotó: Youtube)

Az iskolákról nem a szépség jut eszünkbe – pedig gyönyörű iskolák vannak hazánkban!

Számtalan jótanácsot, tippet és trükköt gyűjtöttünk már össze az iskolakezdéssel kapcsolatban azért, hogy ez az akadályokkal teli időszak könnyebb lehessen a tanárok, szülők, de még a diákok számára is. A készülődés közepette, de akár az iskolába járás alatt is könnyen elfeledkezik az ember arról, hogy értékelje a szépséget. Gyerekként az iskoláról a dolgozatíráson vagy felelésen kívül nem sok más jut az eszünkbe. És talán meg lehet szokni egy szép iskolaépület látványát – ha az az emberrel minden nap szembejön. Mégis, számtalan magyarországi iskola rendelkezik lenyűgöző beltérrel vagy mutatós külsővel! Szerencsések azok a diákok, akiknek ezekben az épületekben szólal meg a csengő!

Az alábbi képgalériában hazánk látványos és impozáns általános iskoláit, gimnáziumait és egyetemeit nézheted meg!