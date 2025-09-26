Hármas karambol történt a Szent Imre herceg úton, riasztották a mentőket

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután összeütközött három személykocsi Budapest tizenhetedik kerületében, a Szent Imre herceg úton, a Robogó utcánál.

Egy autó arrébb tudott menni, a másik kettő azonban akadályozza a forgalmat, így a közösségi közlekedést is. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A járművekben csak a sofőrök utaztak, a helyszínre mentőt is riasztottak - számol be róla a katasztrófavédelem.