Hármas karambol történt a Szent Imre herceg úton, riasztották a mentőket

Két autó a közösségi közlekedés forgalmát is akadályozza.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.09.26. 18:05
XVII. kerület baleset ütközés mentő tűzoltó karambol

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután összeütközött három személykocsi Budapest tizenhetedik kerületében, a Szent Imre herceg úton, a Robogó utcánál.

Egy autó arrébb tudott menni, a másik kettő azonban akadályozza a forgalmat, így a közösségi közlekedést is. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A járművekben csak a sofőrök utaztak, a helyszínre mentőt is riasztottak - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

