"Soha ne hagyd figyelmen kívül a fogfájást!" - Műfoga rejtette el az anyuka életveszélyes betegségét

Vicki Williams évek óta nem járt fogorvosnál, mivel szégyellte fogait. Ehelyett fogpótlást csináltatott, ami végül halálos betegségét fedte el.

Halálos betegség támadta meg a nőt Fotó: Illusztráció/Unsplash

Nem is sejtette, halálos betegség támadta meg

Műfoga egy halálos bakteriális fertőzést rejtett el, amely egy napon felütötte fejét. A 49 éves háromgyermekes édesanya, annyira rosszul lett, hogy kórházba szállították, majd öt napra kómába helyezték.

Ludwig-anginát diagnosztizáltak nála, ami egy súlyos potenciálisan életveszélyes bakteriális fertőzés, amely a szájpadlás és a nyak lágy szöveteit érinti.

Azt hiszem, a gondozás hiánya miatt nagyon zavarban voltam, ha mosolyogtam az emberekre, pedig én nagyon mosolygós ember vagyok

- idézi a The Sun a Lancashire megyei Morecambe-ből származó anyukát, aki emiatt csináltatott műfogakat, hogy elrejtse a problémát.

A műfogak csodálatos hollywoodi mosolyt varázsoltak Vicki csúnya fogaiból, de ínye érzékenysége miatt nem szedte ki szájából az online vásárolt műfogakat, emiatt pedig nem is tisztította az alatta levő részt.

Fogorvoshoz kellett volna mennem a gyors megoldás helyett.

Mentális problémái miatt sem foglalkozott fogaival, így állapotuk drasztikusan romlott. Vickinek fájni kezdtek egy napon a bölcsességfogai, de fájdalomcsillapítóval elmúlt a probléma.

Később kéthetes antibiotikum-kúrát kellett végeznie a fertőzése legyőzésére. Másnap reggelre a szája és nyelve annyira feldagadt, hogy nem kapott levegőt. Pánikrohamot kapott, majd műtét útján el kellett távolítani a rossz fogait. A fertőzés leküzdésére a harmadik műtét után kómába helyezték. Majdnem egy hónap kórházi lét után az édesanyát kiengedték.

Vicki most mások figyelmét szeretné felhívni a betegség tüneteire és arra ösztönzi az embereket, hogy figyeljenek oda a tünetekre.