Gyászolnak a mentősök: elhunyt szeretett bajtársuk

A közösségi oldalukon tudatták a lesújtó hírt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.10. 07:20
gyász tragédia Országos Mentőszolgálat mentőtiszt elhunyt

Szeretett bajtársunktól búcsúzúnk - kezdte legfrissebb és egyben szomorú szerda reggeli bejegyzését az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán.

Gyászolnak a mentősök Fotó: Gé

Mint írták, elhunyt Lendvai Rezső, nyugalmazott mentőtiszt bajtársuk, aki közel 40 éven át volt bajtársi közösségük tagja. A posztból kiderül, hogy Lendvai bajtárs egy életre szóló hivatásnak tekintette az életmentést, a kötelező tanulmányok – mentőápolói, majd mentőtiszti képesítés – mellett betegjog, ellátott jogi, valamint egészségügyi közvetítői képzéseken gyarapította ismereteit.

Hivatása – az oxyologia – művelése mellett a laikus elsősegélynyújtás oktatását és kiterjesztését is szívügyének tekintette. Meggyőződése volt, hogy a segítség igényének felismerése és néhány elsősegélynyújtó beavatkozás már óvodás korban is tanítható

- olvasható az OMSZ bejegyzésében.

A posztból kiderül, hogy Lendvai Rezső élményekben, értékekben gazdag életet élt, minden érdekelte, ami mindennapjainkat szebbé, emberibbé teheti. Mint írták, szinte lehetetlen felsorolni, hogy a „civil” szférában még hol és hány helyen tevékenykedett: aktív részese volt a szombathelyi egyház működésének és az egyháztörténettel kapcsolatos kiadványok szerkesztésének.

A Máltai Szeretetszolgálat tagjaként magas színvonalú, bensőséges elsősegélynyújtási konferenciák szervezésében és lebonyolításában vett részt, amelyek egyik alapító tagja volt. Szakszervezeti titkárként évtizedekig képviselte a dolgozók érdekeit, fő feladatának a munkahelyi problémáik humánus megoldását tekintette. Lendvai Rezső nélkülözhetetlen közreműködője volt a mentésügyi konferenciáknak, a Büki Őszi Szimpóziumoknak. Szakmai rendezvények ismert és elismert előadója volt, számos kiadvány, könyv és ismertető megírásában és szerkesztésében vett részt. Amikor segíteni kellett, nem ismert lehetetlent! A romániai forradalom idején társaival segélyszállítmányt vitt az országba, nem törődve a veszéllyel. Családja, felesége és lányai mindenben támogatták

- derül ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséből.

 

