Hihetetlen rekord! 102 éves férfi lett a legidősebb, aki megmászta a Fudzsi-hegyet

Egy 102 éves férfi lett a legidősebb ember, aki feljutott Japán legmagasabb hegyére, a Fudzsira. A maebashi-i születésű Kokichi Akuzawa augusztus 5-én érte el a csúcsot 70 éves lánya, Motoe, unokája, az unoka férje és egy helyi hegymászóklub négy tagjának segítségével – számolt be róla az Associated Press.

102 évesen, lánya segítségével mászta meg a Fudzsi-hegyet a férfi Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A Fudzsi-hegy megmászását a csoport augusztus 3-án kezdte meg a 3776 méteres hegyre, és két éjszakát is a hegyen töltöttek sátorban, hogy elegendő idő legyen pihenésre és regenerálódásra. „Nagyon erős volt a kísértés, hogy feladjam félúton” – mesélte Akuzawa az AP-nek, 75 éves lánya, Yukik tolmácsolásával. – „Nehéz volt elérni a csúcsot, de a barátaim biztattak, és végül sikerült. Azért tudtam végigcsinálni, mert annyi ember támogatott.” Majd hozzátette: „Az is meglepett, milyen jól sikerült a mászás. Jobb most mászni, amíg még lehet.” Ez volt Kokichi második rekorddöntő mászása a Fudzsin: korábban 96 évesen is feljutott a csúcsra, akkor is ő lett a legidősebb, aki valaha megtette ezt - írta a People magazin.

Legutóbbi teljesítménye azonban komoly kihívásokkal járt, hiszen az elmúlt években több egészségügyi problémával is szembe kellett néznie, köztük szívpanaszokkal és övsömörrel. Elmondta, hogy három hónapon keresztül készült a mostani mászásra: minden reggel öt órakor kelt, egyórás sétákat tett, és legalább heti egy hegyet megmászott edzésképp. Újra hangsúlyozta, hogy a csúcsra jutás nem sikerült volna mások segítsége nélkül.

„A Fudzsi nem egy különösebben nehéz hegy, de ez az alkalom sokkal keményebb volt, mint hat évvel ezelőtt. Nehezebb, mint bármelyik hegy korábban” – mondta. – „Soha nem éreztem magam ilyen gyengének. Nem fájt semmim, de folyton azon gondolkodtam, miért vagyok ilyen lassú, miért nincs erőm. Régen túlléptem a fizikai határaimon, és csak a többiek erejének köszönhetem, hogy sikerült.”

Kokichi, aki 85 évesen ment nyugdíjba, azt is elárulta, hogy fiatal kora óta vonzotta a hegymászás, mert úgy érezte, ott mindenki egyenlő. „Teljesen mindegy volt, hogy szerettél-e tanulni vagy sem, a hegyet ugyanúgy élvezhetted. Az intelligencia nem számított odafenn. Mindannyian egyenlőek voltunk, és együtt haladtunk előre” – magyarázta. A Guinness Rekordok könyve oklevéllel ismerte el a teljesítményét, így most hivatalosan is ő a világ legidősebb férfija, aki megmászta a Fudzsi-hegyet. Amikor a Guinness képviselői megkérdezték, szeretné-e újra megmászni a hegyet, Kokichi nevetve így felelt: „Soha többé.” Majd hozzátette: „Ha jövőre kérdeznek, talán mást mondok, de most elégedett vagyok ezzel a mászással.”