„Gyerekkora óta ismerem, vele csal a férjem”

Egy 46 éves házas nő a The Sun tanácsadójának, Deidre-nek vallott párkapcsolati problémájáról, aki hónapokig gyanította, hogy valami nincsen rendben, mivel férje sokáig elmaradt, titkolózott, elrejtette a telefonját és távolságtartó volt otthon. „Csal a férjem” - kezdte a megdöbbentő történetet a rejtélyes nő.

"Csal a férjem" - vallja a nő, akit felháborít, hogy szinte látta felnőni a másik nőt / Fotó: rawpixel.com / freepik.com / Illusztráció

Egy része félt, hogy megcsalja, de sosem gondolta, hogy ez egy mindössze pár házzal odébb lévő szomszéddal fog megtörténni.

A nő csak 23 éves és gyerekkora óta ismerem

- mondja elkeseredetten.

Rendkívül elkeserítőnek tartja, hogy a lány szüleit még ismeri is, őt magát pedig szinte látta felnőni. Akkor tudta meg a keserves igazságot, mikor a fiatal lány édesanyja kopogtatott az ajtóján, majd elmondta, mire jött rá.

Először nem akartam elhinni, de amikor szembesítettem a férjemet, nem tagadta.

A férfi összeomlott és bevallotta, hogy már hat hónapja járogatnak össze, majd ragaszkodott hozzá, hogy már vége, mindent megbánt és meg akarja menteni a házasságot. A sértett nő azonban képtelen kitörölni a fejéből a megjelenő képeket és elhessegetni az undort, ami elfogja, valahányszor kettejükre gondol.

Sokkal súlyosabb az árulás, mint elsőre tűnik, ugyanis nemcsak a belé vetett bizalmát sértette meg, de a szomszédokkal való barátságát és ketté törte, ráadásul az egész utca róluk pletykál.

Nem tudja, hogy mindezek ellenére esélyt adjon neki és vele maradjon vagy inkább hagyja el.

„Nem csoda, hogy ennyire fáj és dühös vagy” - kezdi Deidre.

„Az, hogy rájöttél, hogy a férjed megcsalt, már önmagában is elég lesújtó, de az a tény, hogy ez egy olyan személlyel történt, akit gyerekkora óta ismersz, és aki olyan közel lakik, még megalázóbbá és személyesebbé teszi a helyzetet.”

A szakember szerint egy ilyen mély seb gyógyítása időt és energiát igényel, de nem lehetetlen. Csak is rajta múlik, hogy megpróbálja-e. „Ne hagyd, hogy a bűntudata megbocsátásra késztessen, mielőtt készen állnál.”