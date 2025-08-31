„Csapdába estem a stabil házasság és egy új férfival felfedezett szenvedély között”

Szenvedély és biztonság között őrlődni nem egyedi történet, sokan kerülhetnek hasonló helyzetbe. A házasság évei mellett megjelenő új vonzalom felkavarhatja az életet – de mi ilyenkor a teendő?
Egy olvasói levél érkezett a The Sun tanácsadójához, amelyben egy 51 éves nő vallott arról, hogy két évtizedes házassága mellett újra felfedezte a szenvedélyt egy másik férfi oldalán. A levél írója elmondta, hogy 22 éve él együtt férjével, aki 53 éves, és bár kapcsolatuk stabil, az intimitás évek óta inkább rutinnak számít, mintsem valódi örömforrásnak.
A férjem a maga módján szerető, de távolságtartó, és a közelség inkább kötelesség, mint izgalom számunkra
– fogalmazott a nő.
Sokáig próbálta elhessegetni azt az érzést, hogy valami hiányzik, és azt mondogatta magának, hogy ebben a korban a biztonság a legfontosabb. Minden azonban megváltozott fél évvel ezelőtt, amikor a könyvklubba, ahová jár, egy új tag érkezett. A 54 éves férfi csendes, kissé zárkózott, ugyanakkor rendkívül vonzó. A nő bevallotta, hogy azonnal erős vágyat érzett iránta. Hamarosan elkezdtek külön is találkozni, kávézókban beszélgettek, közösen látogattak múzeumokat és kiállításokat.
Néhány hónappal ezelőtt a férfi megcsókolta, majd bevallotta, hogy többre vágyik. Ekkor kezdődött a viszonyuk, amely titokban zajlik azóta is.
Újra élek, úgy érzem, évtizedek óta nem tapasztaltam ilyet. A szexuális kapcsolatunk lélegzetelállító, mégis folyton ott a bűntudat, hogy közben házas vagyok.
Bár minden egyes találkozás felforgatja a lelkét, és olyan intenzív érzéseket él át, amiket régóta nem, azonnal rátör a félelem és a lelkiismeret-furdalás. Ugyanis tisztában van vele, hogy ha elhagyná férjét, azzal veszélybe sodorná közös életüket: a közös otthont, a pénzügyi biztonságot és mindazt, amit az évek alatt felépítettek. Úgy érzi, csapdába került a stabilitás és az újra felfedezett szenvedély között.
A The Sun tanácsadója válaszában kiemelte, hogy a helyzet rendkívül nehéz és érthető, ha valaki ilyen körülmények között őrlődik. Hosszú házasság után a biztonság sokszor unalmas rutinná válik, de minden embernek szüksége van érzelmi közelségre, izgalomra és valódi kapcsolódásra.
Fontos, hogy átgondolja, mit szeretne igazán, és hogy a házassága még megmenthető-e, vagy inkább megszokásból él benne
– írta Deidre. Hangsúlyozta, hogy a döntést nem szabad egy másik ember miatt meghozni: akkor kell kilépni egy kapcsolatból, ha az már nem szolgálja az illető boldogságát.
A tanácsadó javasolta, hogy a nő beszéljen párkapcsolati tanácsadóval, mert ez segíthet tisztábban látni. A kulcs az önismeret és annak átgondolása, hogy hosszú távon melyik út szolgálja a boldogságát.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.