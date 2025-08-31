„Csapdába estem a stabil házasság és egy új férfival felfedezett szenvedély között”

Egy olvasói levél érkezett a The Sun tanácsadójához, amelyben egy 51 éves nő vallott arról, hogy két évtizedes házassága mellett újra felfedezte a szenvedélyt egy másik férfi oldalán. A levél írója elmondta, hogy 22 éve él együtt férjével, aki 53 éves, és bár kapcsolatuk stabil, az intimitás évek óta inkább rutinnak számít, mintsem valódi örömforrásnak.

Két évtizedes házassága mellett újra felfedezte a szenvedélyt egy másik férfi oldalán – Fotó: Dmytro Sheremeta / Freepik – illusztráció

A férjem a maga módján szerető, de távolságtartó, és a közelség inkább kötelesség, mint izgalom számunkra

– fogalmazott a nő.

Sokáig próbálta elhessegetni azt az érzést, hogy valami hiányzik, és azt mondogatta magának, hogy ebben a korban a biztonság a legfontosabb. Minden azonban megváltozott fél évvel ezelőtt, amikor a könyvklubba, ahová jár, egy új tag érkezett. A 54 éves férfi csendes, kissé zárkózott, ugyanakkor rendkívül vonzó. A nő bevallotta, hogy azonnal erős vágyat érzett iránta. Hamarosan elkezdtek külön is találkozni, kávézókban beszélgettek, közösen látogattak múzeumokat és kiállításokat.

Néhány hónappal ezelőtt a férfi megcsókolta, majd bevallotta, hogy többre vágyik. Ekkor kezdődött a viszonyuk, amely titokban zajlik azóta is.

Újra élek, úgy érzem, évtizedek óta nem tapasztaltam ilyet. A szexuális kapcsolatunk lélegzetelállító, mégis folyton ott a bűntudat, hogy közben házas vagyok.

Bár minden egyes találkozás felforgatja a lelkét, és olyan intenzív érzéseket él át, amiket régóta nem, azonnal rátör a félelem és a lelkiismeret-furdalás. Ugyanis tisztában van vele, hogy ha elhagyná férjét, azzal veszélybe sodorná közös életüket: a közös otthont, a pénzügyi biztonságot és mindazt, amit az évek alatt felépítettek. Úgy érzi, csapdába került a stabilitás és az újra felfedezett szenvedély között.

A The Sun tanácsadója válaszában kiemelte, hogy a helyzet rendkívül nehéz és érthető, ha valaki ilyen körülmények között őrlődik. Hosszú házasság után a biztonság sokszor unalmas rutinná válik, de minden embernek szüksége van érzelmi közelségre, izgalomra és valódi kapcsolódásra.

Fontos, hogy átgondolja, mit szeretne igazán, és hogy a házassága még megmenthető-e, vagy inkább megszokásból él benne

– írta Deidre. Hangsúlyozta, hogy a döntést nem szabad egy másik ember miatt meghozni: akkor kell kilépni egy kapcsolatból, ha az már nem szolgálja az illető boldogságát.