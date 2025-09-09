Ez nem csak egy kirándulás: jön a 33. Sérült Gyermekek Napja!

Jövő hét kedden, szeptember 16-án különleges esemény helyszíne lesz a Fővárosi Állat- és Növénykert. Immár 33. alkalommal rendezik meg a Sérült Gyermekek Napját, mely minden évben több ezer, fogyatékossággal élő gyermek és családjuk számára nyújt tartalmas, örömteli kikapcsolódást. A rendezvény az ÉFOÉSZ, az állatkert, a MÁV-csoport és a kormány közös szervezése.

A Sérült Gyermekek Napjáról beszélt (balról jobbra): Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert sajtóreferense, Gyene Piroska, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) elnöke és Radomszki Lászlóné fogyatékosságügyi helyettes államtitkár (Fotó: Bánkúti Sándor)

Sérült Gyermekek Napja – a remény és az összefogás jegyében!

A Sérült Gyermekek Napja nem csak egy kirándulás. Ez valódi ünnep, ahol a résztvevők, az ország minden szegletéből érkezve, megtapasztalhatják az összetartozást, a figyelmet és a gondoskodást. A rendezvény célja, hogy felejthetetlen élményt nyújtson a fogyatékossággal élő gyermekeknek, fiataloknak és családjaiknak. Ez az országos esemény nemcsak örömteli programokkal várja a látogatókat, hanem lehetőséget ad arra is, hogy a társadalom nagyobb figyelmet fordítson a súlyosan sérült emberek helyzetére, mindennapjaira.

Ez az esemény minden évben egy lehetőség arra, hogy felhívjuk a figyelmet a sérült emberekre. Immáron 33. alkalommal hagyományként rendezzük meg az összefogás jegyében a Sérült Gyermekek Napját, amire nagyon büszkék vagyunk. Idén fellép a Zanzibár zenekar, Kalap Jakab interaktív koncerttel készül, Rolando bűvész pedig a legkisebbeket kápráztatja el a trükkjeivel. Emellett többféle sátorral is készülünk: lesz Varázsceruza művészetterápiás foglalkozás, ifjúsági programok, textilfestés és arcfestés is. A jó Isten adja, hogy jó idő legyen, mindannyian reméljük, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk

– mondta Gyene Piroska, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) elnöke.

Nagyon fontos számunkra, hogy az ország minden részéről érkező, fogyatékossággal élő gyermekek és családjaik részt tudjanak venni ezen a napon. Sokan közülük súlyos, halmozott sérüléssel élnek, számukra különösen nagy élményt jelent, hogy élőben láthatják az állatokat és bekapcsolódhatnak a programokba. Hatalmas segítséget jelent a MÁV-csoport és a Miniszterelnöki Hivatal támogatása, akik lehetővé teszik, hogy a résztvevők könnyebben eljussanak Budapestre. A Fővárosi Állat- és Növénykert évek óta fantasztikus partnerünk ebben, mindig mindent megadnak, amire szükségünk van. Ahogy szoktuk mondani: nem kérjük kölcsön az elefántot, de minden mást megkapunk tőlük. Külön köszönet illeti Nyitrai Zsoltot, a miniszterelnök főtanácsadóját, aki szívügyének tekinti a rendezvényt. Ez nekünk és a fogyatékkal élő gyermekeknek nagyon sokat jelent

- tette az ÉFOÉSZ elnöke.

Állatkertbe jönni mindig jó dolog. Egy kicsit kiszakít a hétköznapokból, elfeledteti a gondokat, talán épp ezért is olyan fontos ez azoknak, akiknek az élet különösen sok kihívást adott. Büszkék vagyunk arra, hogy a Sérült Gyermekek Napjának már komoly hagyománya van itt, a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Ez egy olyan nap, amikor az élmények, az öröm és a befogadás kerülnek a középpontba. A programkínálat évről évre bővül: lesz például merüléses cápaetetés, tigris-bemutató, és természetesen gondolunk a látássérült vendégeinkre is, tapintható szobrokkal és Braille-írással ellátott ismertetőkkel készülünk számukra. Ez a nap mindannyiunk számára emlékezetes, és különösen nagy megtiszteltetés, hogy ennek a programnak évről évre a részesei lehetünk

– közölte Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert sajtóreferense.

Ennek a rendezvénynek az egyik legfontosabb üzenete az elfogadás és az összefogás. Szeretnénk bemutatni, hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek is a társadalom teljes értékű tagjai, és mindannyian sokat tehetünk azért, hogy önállóbb, teljesebb életet élhessenek. A kormány részéről ez a kezdeményezés teljes támogatást élvez és büszkék vagyunk arra, hogy ebben a munkában ilyen erős partnerség alakult ki a MÁV-csoport, az állatkert és az ÉFOÉSZ között. Ez a fajta összefogás valódi eredményeket hoz. Ez már a 33. alkalom, hogy megszervezik a Sérült Gyermekek Napját, ez önmagában is egyfajta meghívás a családok felé: gyertek, legyetek részesei ti is!

– jelentette ki Radomszki Lászlóné fogyatékosságügyi helyettes államtitkár.