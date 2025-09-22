Felfoghatatlan tragédia: az esküvője után nem sokkal hunyt el sokak kedvenc híressége

Szörnyű tragédiáról érkezett hír, miután egy gyönyörű influenszer alig pár nappal az esküvője után életét vesztette. A 26 éves Adna Rovčanin-Omerbegović szeptember 13-án, a fogadáson lett hirtelen rosszul: egy helyi, boszniai újság beszámolója szerint ezután azonnal kórházba szállították, ám a kezelés közben kómába esett, és két nappal később, szeptember 15-én meghalt.

Felfoghatatlan tragédia: nem sokkal az esküvő után hunyt el a fiatal híresség / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Az esküvő után pár nappal következett be a tragédia

A nő halála mélységesen megrázta a követőit: Adna, mindamellett, hogy online tartalomgyártó volt, egy szalont is üzemeltetett a boszniai fővárosban, Szarajevóban. Az elhunytát követően számos rajongója tisztelgett az emléke előtt.

Tegnap még köztünk voltál, ma már búcsúzunk. Nyugodj békében, drága Adna!

– írta az egyikük.

Örökre a szívünkben maradsz!

– tette hozzá egy másik rajongó.

Adnát a férje, a négy nővére, valamint az édesanyja és az édesapja gyászolja. A halála oka egyelőre nem tisztázott: jelenleg boncolást végeznek, hogy megállapítsák a hirtelen tragédia okát. Adna és férje a szarajevói Hollywood Hotelben házasodtak össze, a temetését pedig szeptember 17-én tartották, majd imákat mondtak érte a Kobilja Glava-i mecsetben. A Crnu-Hronik helyi lap beszámolója szerint több száz gyászoló gyűlt össze, hogy lerója tiszteletét a nő temetésén. Bár Adna közösségimédia-profiljait a halála után deaktiválták, az esküvői fotósa az Instagram-történetében tisztelgett az emléke előtt, mialatt azt írta bosnyákul, hogy neki volt a legszebb mosolya – számolt be a szomorú tragédiáról a Mirror.