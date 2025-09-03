RETRO RÁDIÓ

Emlékszel még? Újra megízlelheted a 80-as évek legfinomabb üdítőjét

Klasszikus narancs és kóla ízekben kapható.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.03. 15:49
Visszatér a klasszikusnak számító Róna üdítő kétféle, klasszikus ízben is. A Márka Üdítőgyártó Kft. segítségével jöhetett létre a kezdeményezés, a retro kedvelőinek nagy örömére.

A Márka Üdítőgyártó Kft. segítségével ismét elérhetővé vált a Róna üdítő. Fotó: Facebook/Róna üdítő

Meghatározó szereplője volt az 1970-es, 80-as éveknek a Róna üdítő, sokakban gyermekkori emlékeket idézhet fel. Augusztusban helyezték újra forgalomba a méltán klasszikus márkát. A visszatérés célja, hogy kiszolgálják a retró termékek iránti megnövekedett keresletet, és lehetőséget adjanak a fogyasztóknak a gyerekkori ízek újraélésérederül ki a Márka Üdítőgyártó Kft. közleményéből.

Eredetileg a Debreceni Állami Gazdaság kezdte el gyártani a Róna üdítőt, még a 70-es években, mert bővíteni akarták az itthon kapható üdítők választékát. Egészen a rendszerváltásig töretlen volt a sikere. Egyszer 2010-ben kísérelték meg a visszahozatalát, de akkor ez nem sikerült.

 

