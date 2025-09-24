RETRO RÁDIÓ

Sátorban bujkált a nagykanizsai férfi, aki ellen hat elfogatóparancs volt érvényben

A rendőrök már régóta keresték a férfit, a hat elfogatóparancs miatt.

2025.09.24.
A zalai férfit, a rendőrök egy összehangolt akció során kedden reggel fogták el. A 23 éves nagykanizsai lakossal szemben hat elfogatóparancs volt érvényben. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a police.hu oldalon számoltak be az esetről. Mint írták, a férfit nemcsak csalás és magánlaksértés miatt körözték, hanem azért is, mert nem kezdte el letölteni a korábbi bűncselekmények miatt kiszabott, összesen hat év négy hónap börtönbüntetését. A hat elfogatóparancs miatt a rendőrök különös figyelmet fordítottak elfogására – írja a Zaol.hu.

Az elfogatóparancsoktól való menekülés után, már nem tanúsított ellenállást a férfi

A rendőrség tájékoztatása szerint a járőrök, a körzeti megbízottak és a bűnügyesek közös akciója vezetett eredményre. A többszörösen körözött férfira szeptember 23-án reggel Nagykanizsán csaptak le. A 23 éves helybéli a szülei háza mögött, egy erdős területen felállított sátorban bujkált. A rendőrök szerint a férfi az intézkedés során végig együttműködő volt, nem tanúsított ellenállást. Miután megbilincselték, előbb a nagykanizsai rendőrkapitányságra vitték, majd onnan a Zala Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították.

 

