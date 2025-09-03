Elesett az M0-ás: Brutális ütközés volt a főváros felé

Jobb, ha ezt kikerülöd!
Összeütközött két személyautó az M0-ás autóúton, az M1-es autópálya felé vezető oldalán, Törökbálint közelében, a 2-es és 3-as kilométerszelvény között - írja a katasztrófavédelem. A törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra, torlódásra kell számítani.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.