Elesett az M0-ás: Brutális ütközés volt a főváros felé

Összeütközött két személyautó az M0-ás autóúton, az M1-es autópálya felé vezető oldalán, Törökbálint közelében, a 2-es és 3-as kilométerszelvény között - írja a katasztrófavédelem. A törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra, torlódásra kell számítani.