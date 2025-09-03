RETRO RÁDIÓ

Elesett az M0-ás: Brutális ütközés volt a főváros felé

Jobb, ha ezt kikerülöd!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.03. 18:58
Módosítva: 2025.09.03. 18:59
Összeütközött két személyautó az M0-ás autóúton, az M1-es autópálya felé vezető oldalán, Törökbálint közelében, a 2-es és 3-as kilométerszelvény között - írja a katasztrófavédelem. A törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra, torlódásra kell számítani.

 

