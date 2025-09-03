Szentkirályi Alexandra: Az a cél, hogy a főváros közterei valóban az emberekért legyenek

A kormány Egészséges utcák néven indított pályázatának a célja, hogy Budapest zöldebb és ezáltal élhetőbb, egészségesebb város legyen. A projekt megvalósításához 25 milliárd forintot ad a kormány. Kovács Péter XVI. kerületi polgármester hangsúlyozta, hogy a tévhitek ellenére egyáltalán nem csak a Fideszes kerületeket támogatja a kormány, hanem minden egyes budapesti városrészt, ahonnan jó projektötlet érkezett be.

Egészséges utcák program: a cél, hogy a főváros közterei valóban az emberekért legyenek.

Fotó: Török Gergely / Metropol

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, illetve Kovács Péter XVI. kerületi polgármester közös sajtótájékoztatót tartott szerda délelőtt az egyik helyszínen, ahol hamarosan szintén elindul az Egészséges utcák projekt megvalósítása.

Budapest az egyik nagy nyertese az Európai Uniós csatlakozásnak

Általában élénk viták kísérik Magyarország és az EU-s források kapcsolatát, pedig a valóság az, hogy Magyarország jól teljesít az EU-s források lehívása terén. Sokáig az első helyen végzett az uniós pénzek lehívása és hasznosítása terén, de még a mostani nehéz helyzetben is ott van az élvonalban. Navracsics Tibor elmondta, hogy az európai uniós források nagyon fontosak a területi egyenlőtlenségek csökkentésében.

Magyarországot meglehetősen nagy területi egyenlőtlenségek jellemzik és a területfejlesztési politikánknak is elsősorban az a célja, hogy lehetőséget biztosítsunk azoknak a térségeknek, amik élen járnak abban, hogy versenytársai maradhassanak a fejlett európai térségeknek.

Ugyanakkor azoknak a térségeknek is segítségül szolgálnak az EU-s források, amiknek további fejlesztésre van szükségük.

Budapest fejlettségi szintje az európai átlag felett van: 2022-ben 156%-os volt, vagyis Budapest jelentősen fejlettebb az átlagos európai szintnél. Éppen ezért automatikusan nem járna neki forrás, de ennek ellenére Budapestet nem szabad megfosztani az Európai Uniós forrásoktól. Sőt, több mint 83 milliárd forint forrás érkezik a fővárosba ebben a pénzügyi időszakban. Ebből több mint 25 milliárd forintot szánnak a humán fejlesztésekre, ez magába foglalja az Egészséges utcák pályázatot is.