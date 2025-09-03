Szentkirályi Alexandra: Az a cél, hogy a főváros közterei valóban az emberekért legyenek

Szeretnéd, ha zöldebb és csendesebb lenne a környéked? Az Egészséges utcák programban 20 budapesti kerületi fejlesztési terv nyert kormányzati támogatást, a legkisebb közel 300 millió, a legnagyobb 2,5 milliárd forinttal. A kormányzati fejlesztés célja, hogy Budapest utcái megtisztuljanak, zöldebbé váljanak és a rohanás helyett a mozgáshoz, illetve az egészséges életformához igazodjanak.
A kormány Egészséges utcák néven indított pályázatának a célja, hogy Budapest zöldebb és ezáltal élhetőbb, egészségesebb város legyen. A projekt megvalósításához 25 milliárd forintot ad a kormány. Kovács Péter XVI. kerületi polgármester hangsúlyozta, hogy a tévhitek ellenére egyáltalán nem csak a Fideszes kerületeket támogatja a kormány, hanem minden egyes budapesti városrészt, ahonnan jó projektötlet érkezett be.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, illetve Kovács Péter XVI. kerületi polgármester közös sajtótájékoztatót tartott szerda délelőtt az egyik helyszínen, ahol hamarosan szintén elindul az Egészséges utcák projekt megvalósítása.
Általában élénk viták kísérik Magyarország és az EU-s források kapcsolatát, pedig a valóság az, hogy Magyarország jól teljesít az EU-s források lehívása terén. Sokáig az első helyen végzett az uniós pénzek lehívása és hasznosítása terén, de még a mostani nehéz helyzetben is ott van az élvonalban. Navracsics Tibor elmondta, hogy az európai uniós források nagyon fontosak a területi egyenlőtlenségek csökkentésében.
Magyarországot meglehetősen nagy területi egyenlőtlenségek jellemzik és a területfejlesztési politikánknak is elsősorban az a célja, hogy lehetőséget biztosítsunk azoknak a térségeknek, amik élen járnak abban, hogy versenytársai maradhassanak a fejlett európai térségeknek.
Ugyanakkor azoknak a térségeknek is segítségül szolgálnak az EU-s források, amiknek további fejlesztésre van szükségük.
Budapest fejlettségi szintje az európai átlag felett van: 2022-ben 156%-os volt, vagyis Budapest jelentősen fejlettebb az átlagos európai szintnél. Éppen ezért automatikusan nem járna neki forrás, de ennek ellenére Budapestet nem szabad megfosztani az Európai Uniós forrásoktól. Sőt, több mint 83 milliárd forint forrás érkezik a fővárosba ebben a pénzügyi időszakban. Ebből több mint 25 milliárd forintot szánnak a humán fejlesztésekre, ez magába foglalja az Egészséges utcák pályázatot is.
A program célja, hogy a főváros köztereit úgy alakítsák át, hogy azok valóban az emberekért és az ott élőkért legyenek és őket szolgálják. Ugyanakkor célja az is, hogy ne csak minél zöldebbek, hanem minél egészségesebbek is legyenek a közterek.
Budapest akkor tud egy igazán élhető város lenni, ha nemcsak a házak vagy éppen a közlekedés formálják a mindennapjainkat, hanem az utcák is a közösségi élet részei lehetnek, a mozgás és a természetközeliség tereivé tudnak válni ezek a területek is
– vázolta a program lényegét Szentkirályi Alexandra.
A program előtérbe helyezi a gyaloglást, illetve a biciklisközlekedést, csillapítja a gépjárműforgalmat, illetve biztonságos közlekedést szeretne biztosítani mindenki számára.
Azt várjuk a programtól, hogy zöldebbek, árnyasabbak és klímabarátabbak lesznek a közterületeink. Ez ugyanis nemcsak esztétikai kérdés, hanem egészségesebbé is teszik a környezetünket.
Szentkirályi pár nyertes projektet is felsorolt:
Kovács Péter XVI. kerületi polgármester Budapest kertvárosának nevezte a kerületet. A pályázattal teljesül a 13. választási pont, vagyis az, hogy a városközponthoz méltó teret hoznak létre. Először az Egészséges utcák projekt keretében fogják megújítani a Jókai utcát, aztán pedig az Egészséges Budapest projekt keretében az egészségházat is.
Ha röviden akarom összefoglalni a projektet, akkor kevesebb beton, több zöld – ez a projektünk lényege.
Azt szeretnék, ha a városközpontban az emberek összejöhetnének, kerékpárút vezetne a központba, az árnyat adó fák alatt pedig jól tudnák érezni magukat a kerület lakói úgy, hogy közben az autós- és a buszközlekedés is megmarad, illetve a parkolók száma sem fog csökkenni. A polgármester elmondta, hogy a komplex felújítás ütemezve fog zajlani.
Szentkirályi Alexandra szerint ez egy olyan projekt, amiből minden budapesti profitálni fog. Ők ugyanis úgy tervezik fejleszteni Budapestet, hogy közben megkérdezik a lakosságot is arról, hogy mire van szükségük. A következő 10 évben közel 3800 milliárd forint fejlesztés vár a fővárosra.
A támogatott projektek listája IDE kattintva érhető el.
