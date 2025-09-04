RETRO RÁDIÓ

Most jött: tömegbe hajtott egy autó, kisgyerekek is megsérültek

Berlinben történt a rémisztő eset.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.04. 15:05
tömegbe hajtott Menczer Tamás Berlin

A Bild írja, hogy csütörtök délben kanyarodás közben a tömegbe hajtott egy BMW Berlin-Weddingben. A rémisztő eset a Seestrasse és a Dohnagestell sarkán történt, állítólag egy 7-8 éves gyermekekből álló csoport tagjait sodorta el a jármű.

A 15 gyermek közül hármat kórházba vittek, ők könnyebben sérültek – egy kísérő viszont a jelenlegi információk szerint súlyosan megsérült.

Menczer Tamás is reagált a közösségi oldalán az esetre:

Tömegbe hajtott egy autó Berlinben.
Mohamed?
A hírek szerint 7-8 éves gyerekek sérültek meg.
Magyarország nem lesz bevándorlóország!❌️

 

