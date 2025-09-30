Rohant a mentő: Hatalmas csattanás volt Rákosszentmihályon

Ezt érdemes kikerülni.
Borzalmas balesetről számolt be a Katasztrófavédelem kedd délután: Összeütközött két személykocsi Budapest tizenhatodik kerületében, a Rákosi úton, az Ilona utcánál. A rákosszentmihályi balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanítottak.
A két jármű utasaihoz mentő érkezett. A karambol miatt forgalmi akadályra kell számítani.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.