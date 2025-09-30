RETRO RÁDIÓ

Rohant a mentő: Hatalmas csattanás volt Rákosszentmihályon

Ezt érdemes kikerülni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.30. 18:15
Budapest baleset karambol

Borzalmas balesetről számolt be a Katasztrófavédelem kedd délután: Összeütközött két személykocsi Budapest tizenhatodik kerületében, a Rákosi úton, az Ilona utcánál. A rákosszentmihályi balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanítottak. 

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A két jármű utasaihoz mentő érkezett. A karambol miatt forgalmi akadályra kell számítani.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
