Rohant a mentő: Hatalmas csattanás volt Rákosszentmihályon

Borzalmas balesetről számolt be a Katasztrófavédelem kedd délután: Összeütközött két személykocsi Budapest tizenhatodik kerületében, a Rákosi úton, az Ilona utcánál. A rákosszentmihályi balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanítottak.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A két jármű utasaihoz mentő érkezett. A karambol miatt forgalmi akadályra kell számítani.