RETRO RÁDIÓ

Azahriah szerint Orbán Viktor reakciója kifejezetten korrekt volt

Az előadó szerint a Fidesz-ellenes rigmus nem a koncertekre, hanem a tüntetésekre való.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.02. 21:11
Azahriah Orbán Viktor reakció

Azahriah szerint a „m*cskos Fidesz” rigmus nem a koncertekre, hanem a tüntetésekre való. A Jólvanezígy adásában arról beszélt, miért nem tartja előre vivőnek az efféle skandálásokat a fesztiválokon.

Azahriah szerint Orbán Viktor reakciója kifejezetten korrekt volt (Fotó: DFP)

A beszélgetésben az énekes világossá tette: nem tartja helyénvalónak, hogy a koncerteken egyre gyakrabban felhangzik a „m*cskos Fidesz” rigmus. Azahriah hozzátette: idén kihagyta a fesztiválszezont, így az ő koncertjein nem fordult elő, hogy a közönség politikai rigmusokat skandált volna.
A beszélgetés során az is szóba került, amikor Azariah levéglényezte a Fidesz-szavazókat, melyre Orbán Viktor is reagált. A zenész úgy véli, hogy a miniszterelnök reakciója kifejezetten korrekt volt, véleménye szerint ilyennek kellene lenni akár egy nyugat-európai országban is egy méltó reakciónak – írja a hirado.hu.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu