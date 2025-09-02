Azahriah szerint Orbán Viktor reakciója kifejezetten korrekt volt

Az előadó szerint a Fidesz-ellenes rigmus nem a koncertekre, hanem a tüntetésekre való.
Azahriah szerint a „m*cskos Fidesz” rigmus nem a koncertekre, hanem a tüntetésekre való. A Jólvanezígy adásában arról beszélt, miért nem tartja előre vivőnek az efféle skandálásokat a fesztiválokon.
A beszélgetésben az énekes világossá tette: nem tartja helyénvalónak, hogy a koncerteken egyre gyakrabban felhangzik a „m*cskos Fidesz” rigmus. Azahriah hozzátette: idén kihagyta a fesztiválszezont, így az ő koncertjein nem fordult elő, hogy a közönség politikai rigmusokat skandált volna.
A beszélgetés során az is szóba került, amikor Azariah levéglényezte a Fidesz-szavazókat, melyre Orbán Viktor is reagált. A zenész úgy véli, hogy a miniszterelnök reakciója kifejezetten korrekt volt, véleménye szerint ilyennek kellene lenni akár egy nyugat-európai országban is egy méltó reakciónak – írja a hirado.hu.
