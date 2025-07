Azahriah-botrány: „Mindenki magából indul ki. Sok értelemre nem vall. Honnan kapja a pénzt?”

Baukó Attila, aki Azahriahnak nevezte el saját magát egy "Toi Toi botránnyal" lett ismert és most ismét megmutatta igazi bunkó arcát. VÉGLÉNYNEK(!) nevezett több millió magyart, majd pedig valamiféle zavaros bocsánatkéréssel vagy inkább magyarázkodással próbálkozott. Érthetetlen, hogy hogyan meri magát ezután egy bibliai (!) királyról elnevezni. Talán jobban el kellett volna olvasni a Szentírást. Sokan emlékeznek rá amikor a Szolnoki Palacsintafesztiválon egy Toi Toi vécé mögött élt nemi életet a rajongójával. Azahriah még büszkélkedett is a vécés párzással, a koncertjein egy Toi Toi vécét is a színpadra állított, és csípőjét riszálva körbeugrálta. Most lehetőséget adtunk arra, hogy a megalázott emberek is elmondhassák a véleményüket. Mit gondolnak arról, hogy VÉGLÉNYNEK nevezte őket? - írja a Ripost

Az utcán is elmerted volna mondani Azahriah? / Forrás: Ripost

Azahriah gőgös és ijesztően nagyképű

Azahriah mostanában politikai megmondóembernek kiáltotta ki magát és mindenkit aláz aki másképp meri gondolni, mint ő. Miután elképesztő bunkósággal megalázott, VÉGLÉNYNEK nevezett sok millió embert, akik között szép számmal vannak nála jóval idősebbek, látva az elképesztő felháborodást most sunyin elmenekül, miután valamiféle zavaros bocsánatkéréssel próbálkozott. De legalább bevallotta, hogy ALJAS INDULATOK vezérlik!

Baukó Attila arra is csak a vállát vonogatta, hogy a Toi Toi vécében megalázott lány élete teljesen tönkrement. Hollandiába menekült az őt ért folyamatos és brutális megaláztatások miatt. Mindenki őt hibáztatta, miközben Azahriah a színpadon körbeugrálta a TOI TOI vécét és riszálta a csípőjét. Laurának pedig még ma is vannak rémálmai az esettel kapcsolatban.

Mindent elmond hazugságról, álszentségről, felfoghatatlan nagyképűségről, hogy Azahriah a nevét a Bibliából lopta. Jó eséllyel ő is ugyanúgy végzi mint Azarias király.

Mindaddig, amíg az Urat kereste, jó előmenetelt adott neki Isten

- olvasható a Szentírásban (a Krónikák második könyvének 26. fejezete) . Aztán pedig bukás következett, aminek a felfuvalkodás volt az oka.

Mikor pedig ilyen módon megerősödött, felfuvalkodott, és megfertőztette magát és vétkezett az Úr ellen

- olvasható a Szentírásban. A homlokán leprás fertőzés jelent meg, ami miatt kiszaladt a templomból. Élete hátralevő életét leprásként élte le.