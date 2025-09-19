Ausztria: ismét szír migráns bűnözőt toloncolt haza, szexuális bűncselekményt követett el

Ausztria hazatoloncolt egy szír állampolgárt, aki szexuális bűncselekmény miatt volt elítélve – számolt be róla az Exxpress osztrák hírportál. Gerhard Karner osztrák belügyminiszter megerősítette, hogy pénteken egy 39 éves szíriai férfit küldtek vissza hazájába. A férfit korábban szexuális bűncselekmény miatt több mint két év börtönbüntetésre ítélték. Büntetése letöltése után, osztrák hatósági felügyelet mellett, Isztambulon keresztül Damaszkuszba repült.

Ausztria hazatoloncolta az újabb szír állampolgárt, aki szexuális bűncselekmény miatt volt elítélve. Fotó: AFP

Karner hangsúlyozta, hogy a férfi súlyos szexuális bűncselekményt követett el. A férfi menekültstátuszát már az ítélet után megvonták. A belügyminiszter kiemelte, hogy Ausztria következetesen folytatja a bűnöző migránsok eltávolítását célzó politikáját – írja az Origo.

Az elmúlt időszakban, ez már a második szíriai kitoloncolás volt. Júliusban tizenöt év után először deportáltak szíriai állampolgárt az országból. Egy harmadik tervezett kitoloncolást augusztusban az Emberi Jogok Európai Bírósága ideiglenesen felfüggesztett, erről szeptember 25-ig kell végleges döntést hozni. A belügyminisztérium további szíriai kitoloncolásokat készít elő, sőt, afganisztáni kitoloncolásokat is terveznek. Az intézkedés körülbelül harminc személyt érinthet.

Ausztria a 2015-ös döntéseket nyögi

Sebastian Kurz volt osztrák kancellár szerint a 2015-ös döntések máig ható következményekkel járnak Ausztria számára, amelyek Európát politikailag, társadalmilag és biztonságilag is megterhelték.

A kontroll elvesztésének következményei még évtizedekig velünk maradnak

– mondta nemrég egy interjúban. Hozzátette, hogy az empátiát meg kell őrizni, de közben nem szabad olyasmit tenni, ami a saját hazának árt.



