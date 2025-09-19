Ausztria: ismét szír migráns bűnözőt toloncolt haza, szexuális bűncselekményt követett el

A férfit korábban több mint két év börtönbüntetésre ítélték. Ausztria hazatoloncolta a szír állampolgárt.
Ausztria hazatoloncolt egy szír állampolgárt, aki szexuális bűncselekmény miatt volt elítélve – számolt be róla az Exxpress osztrák hírportál. Gerhard Karner osztrák belügyminiszter megerősítette, hogy pénteken egy 39 éves szíriai férfit küldtek vissza hazájába. A férfit korábban szexuális bűncselekmény miatt több mint két év börtönbüntetésre ítélték. Büntetése letöltése után, osztrák hatósági felügyelet mellett, Isztambulon keresztül Damaszkuszba repült.
Karner hangsúlyozta, hogy a férfi súlyos szexuális bűncselekményt követett el. A férfi menekültstátuszát már az ítélet után megvonták. A belügyminiszter kiemelte, hogy Ausztria következetesen folytatja a bűnöző migránsok eltávolítását célzó politikáját – írja az Origo.
Az elmúlt időszakban, ez már a második szíriai kitoloncolás volt. Júliusban tizenöt év után először deportáltak szíriai állampolgárt az országból. Egy harmadik tervezett kitoloncolást augusztusban az Emberi Jogok Európai Bírósága ideiglenesen felfüggesztett, erről szeptember 25-ig kell végleges döntést hozni. A belügyminisztérium további szíriai kitoloncolásokat készít elő, sőt, afganisztáni kitoloncolásokat is terveznek. Az intézkedés körülbelül harminc személyt érinthet.
Sebastian Kurz volt osztrák kancellár szerint a 2015-ös döntések máig ható következményekkel járnak Ausztria számára, amelyek Európát politikailag, társadalmilag és biztonságilag is megterhelték.
A kontroll elvesztésének következményei még évtizedekig velünk maradnak
– mondta nemrég egy interjúban. Hozzátette, hogy az empátiát meg kell őrizni, de közben nem szabad olyasmit tenni, ami a saját hazának árt.
