Kalocsai hímzésű ékszer ingyen menni Amerika

Ráadásul alábbi történetünkre a tétel többszörösen is igaz! A 70 éves Pali bácsi egész életét a kereskedelemben töltötte, rengetegféle helyen, rengeteg mindent árult, mindent látott. Most nyugdíjas, de mellette Budapesten, a Gozsdu Udvarban árul kalocsai és matyó hímzésű ékszereket, mert rajong a tradicionális magyar népművészetért. Boldog, hogy ezeket javarészt külföldi turisták veszik meg. Nemrég ingyen adott oda három nyakláncot egy 50 év körüli nőnek, aki magyar, de jelenleg Amerika az otthona. Pali bácsit ezután kellemes meglepetés érte…

Ez nem Amerika! Pali bácsi kezében az egyik kalocsai hímzésű magyar népművészeti mintájú ékszer / Fotó: Metropol

Amerika jó messze van!

Szegény Pali bácsi nem tette zsebre sem a pénzt, sem azt, amit otthon kapott felnőtt lányától, majd fiától, akik történetesen ikrek. Bár próbálta elfedni a hiányt, hamar lebukott, mert nem stimmelt az elszámolás.

Apuka, te vagy Csekonics báró?

– kérdezte tőle a lánya, utalva a pénze rendszeres elherdálásáról híres magyar főnemesre.

Természetesen csak féltésből orroltak meg apjukra, hiszen az idős embernek minden fillér számít. A 20 000 forintos hiány pedig nagy kiesés.

De akkor miért adta oda ingyen az ékszereket?

Nem működött a sum-up alkalmazás, vagy azért, mert a nő az amerikai bankszámlájáról nem is tudott volna utalni, vagy mert nem volt rajta pénz. És sietett. Olyan zaklatottnak tűnt. Azt mondta, hogy megy a gépe az Egyesült Államokba. Még a vásárlása előtt kiszúrtam, hogy van valami reménytelenség a szemében. Először azt hittem, külföldi, de a köszönéséből egyből kiderült, hogy magyar. Vigye el akkor ingyen, biztos jó helye lesz Amerikában a kalocsai ékszereknek, gondoltam akkor

– nyilatkozta a Metropolnak Pali bácsi.

A nő arca egyből felderült Pali bácsi kedvességétől, és persze attól, hogy számára sokat jelentő magyar népi mintájú ékszerekkel szállhat repülőre. De megígérte, hogy Amerikából majd elutalja a pénzt. Na ezt aztán igazán elképzelhetetlennek tartották Pali bácsi gyerekei! Ráadásul semmilyen adatot nem adott meg neki, hogyan is tudna akkor utalni így?

Pali bácsi élete az árusítás / Fotó: Metropol

Váratlan üzenet

Pár nap múlva Pali bácsi fia Facebook-on váratlan üzenetet kapott.

Üdvözlöm! Az édesapjától vásároltam három kalocsai hímzésű ékszert. De nem működött a sum up alkalmazás. És haza kellett repülnöm Amerikába. Mire ingyen ideadta. Bejelöltem az édesapját, de nem jelölt vissza. Ezért írok önnek.

Az Amerikában élő magyar nő volt az. Pali bácsi fia ledöbbent. Ezt nem látta jönni! A család és a nő Revoluton keresztül hamar lebonyolította az utalást.

Vagy megtörténnek veled a dolgok, vagy nem. És velem megtörténtek. Voltam lent és fent. De soha nem adtam fel a hitemet az emberek jóságában. Pedig lett volna okom rá. De nem! És nem most fogok szakítani ezzel a szokásommal. Ennek köszönhetően egyre többször érzem, hogy egy égi sugallat vezérel. Rá hallgatok

– nyilatkozta Pali bácsi.

Pofán köptem volna magam, ha nem fizetem ki! Ráadásul sok évvel ezelőtt én pont ugyanazon a helyen árultam a Gozsdu Udvarban, a jelenlegi Puskás étteremmel szemben, ahol most Pali bácsi

– nyilatkozta a Metropolnak az Amerikában élő magyar nő.