Új dimenzió az állattartó telepek fertőtlenítésében: stabilizált hipoklórossav a modern megoldás

Az Agrokult írja, hogy Dr. Jerzsele Ákos, az Állatorvostudományi Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese szerint a stabilizált hipoklórossav (HOCl) új dimenziókat nyithat a telepi fertőtlenítés területén, ugyanis hatékony megoldás a legfontosabb megbetegedést okozó kórokozók ellen, közben pedig kíméletes az emberi és állati szervezettel és a környezetet sem károsítja.

Fotó: Agrokult

A stabilizált hipoklórossav (HOCl) a természet ihlette vegyület, amit kis mennyiségben az állati és emberi immunrendszer is termel, hogy leküzdje a fertőzéseket. Egyedülálló stabilizálási technológiával válik hosszú távon is hatékonnyá, megbízhatóvá és biztonságossá az ipari előállítása során.

Laboratóriumi vizsgálatok igazolták, hogy a stabilizált hipoklórossav hatékony a baktériumok ellen (pl. Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa), illetve a vírusok ellen (pl. madárinfluenza, ragadós száj- és körömfájás, Afrikai sertéspestis) is. Széles spektrummal rendelkezik a hatóanyag, kizárólag a szerves anyag jelenléte csökkenti a hatékonyságát, ami kivédhető a tisztítással történő előzetes eltávolítással – hosszú távon is biztonságosan, hatékonyan lehet alkalmazni.

Fotó: Agrokult

Mint ahogy a cikkben is olvasható, az állattartó telepeken történő felhasználása csökkenti a megbetegedések számát, javítja a takarmányhasznosulást és az állatok általános egészségi státuszát, illetve minimalizálja a fertőzési nyomást az istállókban és a vízrendszerekben egyaránt.

Az is kiderült, hogy a stabilizált hipoklórossav többféle módon alkalmazható, például felületfertőtlenítésre (ólakban, padozaton, eszközökön), légköri ködképzéshez vagy permetezéshez (a levegő fertőtlenítésére) és járműfertőtlenítésre, lábfertőtlenítő tálcákhoz – ráadásul az állatok jelenlétében is biztonságosan használható és nem irritálja a légutakat.

És hogy mit nyer vele egy állattartó telep? A cikkben azt írják, hogy hatékony megelőzést a fertőző betegségek ellen; kevesebb antibiotikum-használatot, ami versenyelőny az élelmiszeriparban; gazdaságosabb üzemeltetést (kevesebb kiesés, jobb teljesítmény); illetve környezetvédelmi megfelelést és persze fenntarthatóságot.

A stabilizált hipoklórossav a jövő hatékony fertőtlenítőszere az állattartó telepeken. Egy olyan megbízható, biztonságos és sokoldalúan használható technológia, amely megoldást kínál a telepi problémákra

– írják.