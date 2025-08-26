Titokzatos égi csoda ragyogott fel, amíg aludtál – galéria!

Káprázatos látványt nyújtott a Tejútrendszer. Az éjszakai égen jelent meg, szabad szemmel is jól látható volt. Éjfél körül, egy fél órára szélviharban és szakadó esőben fedte fel magát a napokban. A romániai Pádisnál örökítette meg egy magyar viharvadász.

A Pádis felett ragyogó Tejútrendszer Fotó: Sütő's Photography

A Tejútrendszer több galaxisból áll

A Tejútrendszer varázslatos és titkokkal teli égi jelenség. Több, mint tíz milliárd évvel ezelőtt keletkezett és még nagyon sokáig lehet az univerzum része. Körülbelül 400 millió csillag található benne. A Tejútrendszer több kisebb galaxis összeolvadásából jött létre, egyszerűen elnyelte a törpegalaxisokat. Egyetlen csillag segítségével állapították meg, hogy mintegy 11 milliárd évvel ezelőtt ütközött egymással és olvadt össze a Tejútrendszer és a Gaia Enceladus törpegalaxis.

A tudósok még mindig kutatják a Tejútrendszer titkait

A galaxisok ütközése az univerzumban nem egyedülálló dolog, több ilyen eseményt is megfigyeltek már a kutatók. A csillagászok „csillagrégészekként” keresik a nyomokat, amelyeket ezek az idegen csillagrendszerek hátrahagytak a Tejútrendszerben.

Nézd meg te is az éjszakai égen ragyogó Tejútrendszert!