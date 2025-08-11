Kora reggel megbénult az M0-ás: Durva baleset történt

A járművek akadályozzák a forgalmat.
Összeütközött egy személyautó és egy faléceket szállító kamion az M0-ás autóút 16-os kilométerénél - írja a Katasztrófavédelem. Az M1-M7-es irányában történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanítottak. A járművek akadályozzák a forgalmat.
