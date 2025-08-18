RETRO RÁDIÓ

Kocsis Máté: "Magyar Péter ipari hisztijénél többet nem is kívánhatnánk."

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője legújabb Facebook-posztjában a baloldali közvélemény-kutatásokat kritizálta.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 18:41
Kocsis Máté közvélemény-kutatás Magyar Péter

A Fidesz frakcióvezetője külön kitérve az IDEA és a Publicus méréseire, valamint Magyar Péter reakcióira. Kocsis Máté szerint a hamis látszat fenntartása politikai célokat szolgál, miközben a valóság egyértelműen látszik a választói preferenciák alakulásában - írja az origo

kocsis máté
Kocsis Máté Facebook posztban reagált a közvélemény-kutatásokra fotó: Balogh Zoltán

Most jön náluk a ‘zárul az olló’ időszaka, meg az ‘ugyan vezet a Tisza, de már csak kicsivel’ bla-bla. Tudják ők is nagyon jól, hogy nem vezet a Tisza, de muszáj megtalálniuk azt a kényes egyensúlyt, ami fenntartja a reményt a tiszásokban

 

