Lesújtó diagnózist közöltek az orvosok, a tinédzserkort sem fogja megérni a hatéves kisfiú

Egy kisfiú, Myles Hughes az Egyesült Királyságból siketen született, bal csípőficammal, ám kétéves volt, amikor az édesanyja, Georgia igazán aggódni kezdett, egy balesetet követően. A 28 éves nő a walesi Flintshire-ből tudta, hogy a gyermeke fogyatékkal született, amikor pedig Myles betöltötte a hat hónapos kort, már biztos volt abban, valami nagyon nincsen rendben. A kicsi ugyanis sosem tanult meg járni, és még akkor is meglehetősen ingataggá vált, amikor a játékai után nyúlt.

A tinédzserkort sem fogja megérni a hatéves kisfiú / Fotó: GoFundMe

Mindig tudtam, hogy valami nincs rendben. Meg sem tudott állni a saját lábán, nemhogy járni. Egyéves korában végül súlyos fejlődési zavart diagnosztizáltak nála

- mondta el Georgia, aki jelenleg a kisfiú teljes munkaidős gondozója, majd hozzátette, közzel egy évvel később ébredt rá arra, a baj még nagyobb, mint sejtette, amikor Myles elesett és kiütötte az első két fogát, amik ezután nem nőttek vissza.

Aggódtam, hogy csak hét foga maradt, mivel abban a korban már egy teljes fogsorral kellett volna rendelkeznie

- idézte fel a történteket az anyuka.



Ezt követően derült ki, hogy a kisfiú 4H leukodisztrófiában szenved, egy genetikai rendellenességben, amely az idegrendszert érinti és motoros problémákat okoz. Ez Myles növekedésére is hatással volt, ami miatt a ma már hatéves fiú még mindig egy 12 hónapos babának megfelelő ruhákat hord, a jövője pedig teljesen bizonytalan. A 4H leukodisztrófiának nincs ismert gyógymódja, és összesen öt gyermeknél diagnosztizálták az Egyesült Királyságban, a legtöbben pedig 10 éves koruk előtt meghalnak.

A szakemberek MRI-vizsgálatot végeztek, amely hipomielinizációt állapított meg Mylesnál – az agyat borító idegek hiányát, ami azt jelenti, hogy az üzenetek nem jutnak el megfelelően a szervezetbe. Később megerősítették, hogy a másik két „H”-betegsége is fennáll – hipogonadotropikus és hipogonadisztikus –, amelyek akkor fordulnak elő, amikor a szervezet nem termel elegendő hormont az egészséges növekedés és fejlődés támogatásához. A további vizsgálatok kimutatták, hogy Georgia és Myles biológiai apja – aki nincs jelen a gyermek életében –, mindketten a gén hordozói. A súlyosabb mutációt az apjától örökölte, így Myles állapota egyedi az Egyesült Királyságban diagnosztizált többi gyermekhez képest, akik tudnak járni, beszélni és nem siketek. Hivatalosan végül 2021 decemberében diagnosztizálták nála a 4H leukodisztrófiát, hároméves korában.

A gyermekorvos a diagnózis felállítása után leült elém a klinikán, és elmondta, hogy Myles el fog veszteni minden fej feletti irányítást: megbénul, ágyhoz kötött lesz, és az élete hamar véget fog érni. Eleinte tagadtam, de aztán szembe kellett néznem a valósággal. Szívszorító látni, ahogy a kisfiam nap mint nap küzd. Nagyon egyedül érzem magam ezen az úton, de furcsa módon olyan, mintha az agyam védene attól, amiről tudom, hogy meg fog történni – hogy az élete rendkívül korlátozott. Nem valószínű, hogy Myles megéri a tinédzserkort, és semmilyen kezelés nem áll rendelkezésre, ezért az életminőségére, a palliatív ellátásra és a kényelmére összpontosítunk

- nyilatkozta a The Sunnak az egyedülálló édesanya.