Átmerne menni a világ legmagasabban fekvő hídján? – Videó

Kibírta a terheléses tesztet a világ legmagasabb, 625 méteres hídja, amely mindössze három év alatt, 103 milliárd forintnak megfelelő költséggel épült fel.

Felépült a világ legmagasabb hídja Kínában Forrás: Qin Gang/VCG/Getty Images



A világ legmagasabb hídja, a 625 méter magasságban ívelő kínai Huajiang Canyon híd teljesítette az átadásához kulcsfontosságú terheléses tesztet – írja a Bild.

A világ legmagasabb hídja 5 napos terhelést bírt ki

A hatalmas híd nem egy, hanem egy ötnapos terhelési folyamaton esett át a szeptember végére tervezett átadása előtt. Ez az utolsó lépés azelőtt, hogy a hídra a forgalmat is felengedhessék. A tesztelő csapat összesen 96 megpakolt teherautóval hajtott a kijelölt pontokra, a híd így összesen 3360 tonna terhelést kapott.

A Guizhou tartományban egy folyó felett 625 méter magasságban (körülbelül hat darab labdarúgópálya egymásra állítva) ívelő Huajiang Canyon híd befejezése után a világ legmagasabb hídja lesz. Összehasonlításképpen: Magyarország legmagasabb hídja, a 2007-ben átadott Kőröshegyi völgyhíd 88 méter magasságban ível át a völgy fölött. A kínai híd teljes hossza 2980 méter, legnagyobb támaszköze pedig 1420 méter, így nemcsak a legmagasabb, hanem az egyik leghosszabb függőhíd is lesz a világon.

A híd építése 2022-ben kezdődött, de fejlett tervezőszoftvereknek, az előre legyártott elemeknek, valamint a szerkezet figyelemmel követésére használt drónoknak és érzékelőknek köszönhetően a munka gyorsan haladt.