Nagy a baj a Flórián téren, nem jár az 1-es villamos

Pótlóbusz szállítja az utasokat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.27. 10:15
személyautó Árpád híd Szentlélek tér baleset villamos BKK

A budapesti Flórián téren baleset történt, emiatt az 1-es és az 1 A villamos helyett pótlóbusz szállítja az utasokat a Bécsi út/Vörösvári út megálló és a Szentlélek tér között szerdán délelőtt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ a Facebook-oldalán.

tűzoltó
A műszaki mentést a tűzoltók megkezdték.

Azt írták, hogy a baleset miatt Pacsirtamező útról nem lehet egyenesen, illetve balra haladni. A Bécsi útról sem lehet a csomópontban balra fordulni, illetve az Árpád hídról nem lehet jobbra a Pacsirtamező utcába kanyarodni, ezért jelentős torlódásra kell készülni a környező utakon.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte, hogy egy villamos és egy személyautó ütközött össze Budapest III. kerületében, a Flórián téren. A műszaki mentést a tűzoltók megkezdték - írja az MTI.

 

