"Most mit tegyek? Két hónap múlva lesz az esküvőm, erre kiderült, hogy a leendő férjem már nős!"

A Daily Star tanácsadójához fordult segítségért egy menyasszony. A levelében elárulta, az esküvőjét októberre tűzték ki, és úgy tűnt, minden a tervek szerint halad, amikor a leendő férje váratlan bejelentéssel állt elő.

Nem sokkal az esküvő előtt tett váratlan bejelentést a leendő férj / Fotó: unsplash (illusztráció)

A ruhám gyönyörű, és izgatottan vártam, hogy hercegnő lehessek egy napra. Az egyetlen probléma az, hogy a leendő férjem nemrég bejelentette, már házas. Azt hitte, hogy a válását 2020-ban véglegesítették, de a Covid miatt minden összekeveredett

- árulta el a levélíró, majd hozzátette, a vőlegénye teljesen maga alá került, amikor rájött, a törvényes házastársa továbbra is a korábbi felesége, immár 15 éve, és aki ráadásul még nagyon is életben van.

A párom azt javasolja, menjünk végig a szertartáson; erősítsük meg az egymás iránti szerelmünket és elkötelezettségünket, a hivatalos rész kivételével. Szóval lényegében egy kamu esküvőt akar megtartani

- ecsetelte a menyasszony, aki arra lett volna kíváncsi, ez mégis mennyire lenne ostobaság a részükről.

A tanácsadó, Jane, a válasza elején feltette a kérdést, vajon miért várt idáig a leendő férj ezzel a bejelentéssel.

Félt, hogy elriaszt, vagy biztos volt benne, hogy meg tudja oldani ezt a problémát még a nagy nap előtt? Tényleg végig tudsz csinálni egy szimbolikus esküvőt, tudván, hogy feszült a kapcsolata az igazsággal? Attól tartok, a vőlegényed nem az az ember, akinek hiszed, vagy akinek lennie kellene. Azt javasolja, hogy tartsd a családodat és a barátaidat is tudatlanságban a családi állapotának valódi mibenlétét illetően? Nem fogják a családtagok az egészet bohózatnak tartani, különösen, ha pénzt költenek a ruhákra, a szállodákra és az ajándékokra?

- mutatott rá a tanácsadó, azután azt javasolta a levélírónak, adjon időt magának arra, hogy még egyszer, alaposan átgondolja ezt az egészet.