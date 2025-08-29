Szöges virslis rém: félmilliós vérdíjat tűztek ki az állatkínzóra Gödöllőn

A Gödöllőn élők nagyon komolyan veszik azt a felhívást, amit egy helyi férfi tett közzé. Félmilliót ajánlott fel annak, aki kézre keríti a szöges virslis állatkínzót, aki majdnem meggyilkolta a kutyáit.
Vérszemet kaptak a Gödöllőn élők, ugyanis ismét állatkínzó garázdálkodik a településen. Ezúttal szöges virslivel próbált több kutyát is meggyilkolni az ismeretlen rém egy családi háznál. Információink szerint a kutyák jelenleg jól vannak, gazdájuk pedig vérdíjat tűzött ki az állatkínzó fejére.
Félmillió, azaz 500.000 ezer forint a jutalom annak, aki bizonyíthatóan megmondja, hogy ki dobta be a szöges virsliket tegnapelőtt éjszaka. Majdnem megölte a kutyánkat és a társait
– írta a felháborodott gazda Gödöllő egyik nyilvános csoportjába. A helyieknek sem kellett sok, azonnal elindult a kommentáradat, börtönbe szeretnék juttatni a szöges virslis rémet.
Az összes létező kamerát visszanézni, még azt is, ami sokkal arrébb van! Bárkit láttok rajta, mindenkit kikérdezni
– írta az egyik kommentelő.
Majd a következő:
Rendőrségi feljelentést tenni azonnal!
Nyilvánosságra akarják hozni, ha kiderül, ki tette ezt a szörnyűséget.
Remélem meglesz a tettes! Viszont ha kézre kerül, kérjük, hogy nyilvános legyen, hogy érezze az állatbarát összetartást!
Börtönt is kérnének az állatkínzóra:
Ez akkora gonoszság, hogy simán börtönben lenne a helye! Remélem megtalálják!!
Van, aki megetetné vele a virslit:
Remélem, hogy meglesz a tettes! Vele kéne megetetni!
A felhívás óta ráadásul már nemcsak félmillió a vérdíj a gödöllői állatkínzóra, ugyanis egy helyi férfi felajánlott még 100 ezret és egy másik még 10 ezret annak érdekében, hogy elfogják a virslis rémet.
Lapunk megkereste a kutyák gazdáját is, aki elmondta, hogy nagyon várják, hogy előkerüljön az elkövető.
Azért kürtölöm szét a történteket, hogy féljen az elkövető. Bízunk benne, hogy hamarosan előkerül. Azóta minden napunk az ellenőrzésről szól.
