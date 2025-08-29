RETRO RÁDIÓ

Szöges virslis rém: félmilliós vérdíjat tűztek ki az állatkínzóra Gödöllőn

A Gödöllőn élők nagyon komolyan veszik azt a felhívást, amit egy helyi férfi tett közzé. Félmilliót ajánlott fel annak, aki kézre keríti a szöges virslis állatkínzót, aki majdnem meggyilkolta a kutyáit.

Szerző: M. N.
Létrehozva: 2025.08.29. 20:02
áldozat gödöllői kutya vérdíj

Vérszemet kaptak a Gödöllőn élők, ugyanis ismét állatkínzó garázdálkodik a településen. Ezúttal szöges virslivel próbált több kutyát is meggyilkolni az ismeretlen rém egy családi háznál. Információink szerint a kutyák jelenleg jól vannak, gazdájuk pedig vérdíjat tűzött ki az állatkínzó fejére. 

állatkínzó
Szöges virslivel akart kutyát ölni az állatkínzó / Fotó: olvasói

Vadásznak a gödöllői állatkínzóra

Félmillió, azaz 500.000 ezer forint a jutalom annak, aki bizonyíthatóan megmondja, hogy ki dobta be a szöges virsliket tegnapelőtt éjszaka. Majdnem megölte a kutyánkat és a társait

– írta a felháborodott gazda Gödöllő egyik nyilvános csoportjába. A helyieknek sem kellett sok, azonnal elindult a kommentáradat, börtönbe szeretnék juttatni a szöges virslis rémet. 

Az összes létező kamerát visszanézni, még azt is, ami sokkal arrébb van! Bárkit láttok rajta, mindenkit kikérdezni 

– írta az egyik kommentelő.

Majd a következő: 

Rendőrségi feljelentést tenni azonnal!

Nyilvánosságra akarják hozni, ha kiderül, ki tette ezt a szörnyűséget.

Remélem meglesz a tettes! Viszont ha kézre kerül, kérjük, hogy nyilvános legyen, hogy érezze az állatbarát összetartást! 

Börtönt is kérnének az állatkínzóra:

Ez akkora gonoszság, hogy simán börtönben lenne a helye! Remélem megtalálják!!

állatkínzó
Ez a kutya volt az egyik áldozat / Fotó: olvasói

Van, aki megetetné vele a virslit:

Remélem, hogy meglesz a tettes! Vele kéne megetetni!

A felhívás óta ráadásul már nemcsak félmillió a vérdíj a gödöllői állatkínzóra, ugyanis egy helyi férfi felajánlott még 100 ezret és egy másik még 10 ezret annak érdekében, hogy elfogják a virslis rémet. 

Lapunk megkereste a kutyák gazdáját is, aki elmondta, hogy nagyon várják, hogy előkerüljön az elkövető.

Azért kürtölöm szét a történteket, hogy féljen az elkövető. Bízunk benne, hogy hamarosan előkerül. Azóta minden napunk az ellenőrzésről szól.


 

 

