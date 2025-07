Újabb magyar iskolákba érkeznek digitális álomtantermek

„Az elmúlt évek során valódi közösséggé formálódott a High-Tech Suli program: egy olyan országos hálózattá, ahol az iskolák nemcsak eszközöket kapnak, hanem tudást, inspirációt és egymástól tanulás lehetőségét is. A program nemcsak a tanítás minőségét javítja, hanem segít a diákoknak abban is, hogy olyan készségeket szerezzenek, amelyekkel biztosabban boldogulnak majd a munkaerőpiacon – legyen szó kreativitásról, problémamegoldásról vagy együttműködésről” – emelte ki Horváth Ádám, a High-Tech Suli program szakmai vezetője

A pályázók képe is árnyalt

A beérkezett pályázatok alapján jól látszik, hogy egyre tudatosabb és felkészültebb iskolák jelentkeznek a programba, a jelentkezők körülbelül ötöde már tavaly is pályázott. Idén különösen aktívnak bizonyultak az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI-k), összesen hét ilyen intézmény jelentkezett, és többen közülük magas pontszámmal végeztek, ami a módszertani felkészültségüket és tudatos tervezésüket is tükrözi. A jelentkezők földrajzi eloszlása is sokszínű képet mutat: számos pályázat érkezett kisvárosokból és hátrányos helyzetű településekről is, ahol különösen nagy szükség van az innovatív oktatási lehetőségekre.

Az új tantermek várhatóan a szeptemberre készülnek el, így a diákok már a 2025/2026-os tanévet ezekben a korszerű termekben kezdhetik meg. A High-Tech Suli program folytatódik – és bár nem mindenki nyerhet egyszerre, egyre több iskola épít a tapasztalatokra, és készül tudatosan a következő fordulóra.